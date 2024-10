Taiwan está aprimorando a vanguarda da IA e da sustentabilidade

IA: Várias empresas taiwanesas estão fornecendo soluções de última geração para os data centers de alta potência por trás dos modelos de IA incluindo sistemas vitais de gerenciamento térmico.

Sustentabilidade: Vários inovadores de Taiwan estão abordando as mudanças climáticas e o gerenciamento sustentável de recursos de diferentes maneiras, inclusive para a agricultura.

TAIPEI, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Conselho de Desenvolvimento do Comércio Exterior de Taiwan (TAITRA) está divulgando vários estudos de caso sobre como as empresas taiwanesas estão promovendo a IA e a sustentabilidade.

Estabelecendo um novo padrão para refrigeração líquida de data centers de IA

Logotipo de IA em um chip, com luz azul brilhando em um ambiente escuro. (PRNewsfoto/INNOVATION HUB, TAITRA)

O impulso para desenvolver e implantar IA estar aumentando a densidade de rack dos data centers, juntamente com o consumo de energia e o calor. De acordo com a organização da indústria de data centers AFCOM, apenas 46% de seus membros pesquisados tinham resfriamento adequado, mas 55% esperavam que a densidade de racks aumentasse em breve. As soluções de resfriamento também desempenham um papel fundamental na melhoria da eficiência energética e da sustentabilidade dos data centers. O resfriamento líquido está sendo rapidamente adotado como o novo padrão, e as placas de vapor de resfriamento líquido bifásicas patenteadas da T-Global Technology estão na vanguarda da tecnologia de resfriamento líquido. As placas de vapor utilizam câmaras de vapor para melhorar significativamente a dissipação de calor e otimizar o gerenciamento térmico, oferecendo desempenho dez vezes maior do que os tubos de calor tradicionais, juntamente com alta estabilidade e confiabilidade.

Demonstrando o valor de sua inovação, a base de clientes da T-Global aumentou 28% desde 2020, à medida que a IA e outras tecnologias alimentam a necessidade de suas soluções de resfriamento de última geração.

Redução da água consumida pela agricultura

De acordo com o Banco Mundial, cerca de 70% do uso de água doce é para a agricultura, e essas necessidades só aumentarão à medida que a população mundial crescer. Para tornar a agricultura mais eficiente e sustentável em termos de recursos, a AgriGaia® desenvolveu o Sistema de Irrigação Subterrânea Biomimética, que usa irrigação subterrânea para fornecer água e nutrientes diretamente à zona radicular da planta. Com base no sistema circulatório humano como conceito de design, a tecnologia reduz o uso de água em até 70%, diminui a mão de obra e melhora a fertilidade do solo e a saúde do ecossistema.

Um parceiro chave em todo o mundo

A comunidade empresarial de Taiwan tem várias vantagens a oferecer:

Capacidades tecnológicas : P&D robusto e tecnologias proprietárias patenteadas

: P&D robusto e tecnologias proprietárias patenteadas Confiável e segura : Altamente sensível e diligente na proteção da propriedade intelectual do parceiro

: Altamente sensível e diligente na proteção da propriedade intelectual do parceiro Centrada no cliente : Flexibilidade e personalização para necessidades específicas

: Flexibilidade e personalização para necessidades específicas ESG: Adote a sustentabilidade nas operações e cadeias de suprimentos

Adote a sustentabilidade nas operações e cadeias de suprimentos Compatível com os esforços de friendshoring: Com operações e redes em todo o mundo para a continuidade dos negócios

Ajudando compradores internacionais a acessar o melhor de Taiwan

Ao procurar um fornecedor ou parceiro no exterior, as empresas geralmente lutam para encontrar uma empresa adequada que seja confiável e segura, e a comunicação pode representar desafios adicionais. Para acelerar esse processo e promover sinergias impactantes, a TAITRA serve como um recurso e facilita a colaboração com as startups e empresas mais exclusivas e voltadas para o futuro da ilha.

A organização resolve os pontos problemáticos dos compradores internacionais com os seguintes serviços:

Consultas sobre necessidades e serviços correspondentes: https://innovation.taitra.org.tw/en/contact-us

Extensa lista de empresas disponíveis online gratuitamente: https://innovation.taitra.org.tw/en/supplier-list

Pré-verificação e triagem de empresas como confiáveis e seguras

Facilitar a comunicação e garantir que o contato seja bem-sucedido

Para garantir que os compradores colaborem com empresas de alta integridade, a TAITRA estabeleceu serviços em tempo real e sem fronteiras por meio de uma vasta rede comercial de mais de 60 escritórios no exterior em mais de 40 países em todo o mundo, e a organização mantém acordos de cooperação com mais de 500 organizações irmãs relacionadas ao comércio internacional.

Para saber mais sobre como a comunidade empresarial de Taiwan está resolvendo problemas com tecnologia:

E-mail: [email protected]

Visite: https://innovation.taitra.org.tw/en/contact-us

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520428/Anggalih_Prasetya_Shutterstock_com.jpg

FONTE INNOVATION HUB, TAITRA