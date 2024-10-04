台灣在AI和可持續性方面精益求精

隨著AI的發展和應用，數據中心機架密度日益增加，伴隨而來的還有電力消耗和熱量的增加。根據數據中心行業組織AFCOM的調查，只有46%的受訪成員表示他們有足夠的冷卻設施，但55%預計未來機架密度將增加。冷卻解決方案在提升數據中心能源效率和可持續性方面起到了關鍵作用，液冷技術正在迅速成為新的標准。T-Global Technology的專利兩相液冷蒸發板處於液冷技術的前沿，采用蒸汽室顯著增強散熱效果，優化熱管理，其性能比傳統熱管高出十倍，且穩定性和可靠性均極佳。

T-Global憑借其創新技術，客戶群自2020年以來增長了28%，AI及其他技術的需求推動了其先進冷卻解決方案的廣泛應用。

減少農業用水

根據世界銀行的數據，農業用水占全球淡水使用量的70%左右，隨著世界人口增長，這一需求將進一步增加。為使農業更加資源高效和可持續，AgriGaia®開發了仿生地下灌溉系統，該系統通過地下灌溉將水和養分直接輸送至植物根區。該技術的設計靈感來自人體循環系統，可減少高達70%的用水量，減少勞動力需求，並增強土壤肥力和生態系統健康。

全球合作的重要伙伴

台灣的商業社區在以下幾個方面具有優勢：

技術能力： 強大的研發能力和專利技術

強大的研發能力和專利技術 值得信賴： 在保護合作伙伴知識產權方面非常敏感且勤勉

在保護合作伙伴知識產權方面非常敏感且勤勉 以客戶為中心： 靈活應對並定制具體需求

靈活應對並定制具體需求 環境、社會和治理 (ESG)： 在運營和供應鏈中踐行可持續發展

在運營和供應鏈中踐行可持續發展 契合"友岸外包"戰略： 擁有全球業務運營和網絡，確保業務連續性

幫助國際買家獲取台灣的最佳解決方案

在尋找海外供應商或合作伙伴時，企業常常難以找到合適、可信賴的公司，溝通上也可能面臨挑戰。為了加快這一過程並促進有影響力的合作，TAITRA提供了豐富的資源，幫助國際買家與台灣最獨特、最前瞻的初創公司和企業建立聯系。

該組織為國際買家提供以下服務，解決了合作中的痛點：

為了確保買家能夠與誠信高的企業合作，TAITRA通過覆蓋全球40多個國家的60多個海外辦事處，建立了實時無國界服務網絡，並與500多個國際貿易相關組織達成合作協議。

了解更多關於台灣商業社區如何通過技術解決問題的信息，請：

郵箱： [email protected]

訪問： https://innovation.taitra.org.tw/en/contact-us

SOURCE INNOVATION HUB, TAITRA