TCL anuncia novos atletas do Team TCL para os Jogos Olímpicos de Inverno

Iniciativa, que conta com dois brasileiros, reforça a importância da empresa como Parceira Olímpica Mundial nas categorias de equipamentos audiovisuais domésticos e eletrodomésticos

SHENZHEN, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, anuncia a chegada de mais seis atletas olímpicos e paralímpicos ao Team TCL, ampliando para catorze o número total de representantes. O movimento coincide com a contagem regressiva de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 e reforça o papel da marca como Parceira Olímpica Mundial.

Team TCL personifica o extraordinário

O Team TCL é formado por esportistas pioneiros que ousam ir além dos limites e personificam o objetivo da empresa de inspirar a excelência. Ele reúne atletas que se superam dentro e fora das competições. Movida por um compromisso incansável com a inovação, a TCL não apenas incentiva os atletas a alcançarem novos patamares — também cria condições para que busquem seus sonhos e escrevam um novo capítulo repleto de conquistas.

Ele iniciou sua trajetória em 18 de agosto, com a nomeação da esquiadora de estilo livre Eileen Gu como Embaixadora Global da Marca TCL e reforça a importância da empresa como Parceira Olímpica Mundial nas categorias de equipamentos audiovisuais domésticos e eletrodomésticos. Os novos atletas a se juntarem à iniciativa são:

• Jack Hughes: jogador americano de hóquei no gelo conhecido por sua criatividade e habilidade com o disco, possui recordes e foi nomeado duas vezes para o All-Star Game da NHL.

• Quinn Hughes: conhecido por sua velocidade, Quinn — irmão de Jack — é uma das grandes promessas da NHL atualmente e foi eleito o Melhor Defensor da liga em 2024.



• Ayumu Hirano: campeão japonês de snowboard, Ayumu conquistou sua primeira medalha olímpica nos Jogos de Inverno de Sochi, aos 15 anos. Desde então, ganhou mais duas medalhas olímpicas, incluindo o ouro no halfpipe masculino nos Jogos de Pequim 2022.

• Mengting Liu: promessa chinesa do esqui, Mengting conquistou duas medalhas de ouro — no freeski big air e no freeski slopestyle — nos Jogos Asiáticos de Inverno realizados em Harbin, na China, no início deste ano.

• Aline Rocha: renomada atleta brasileira de corrida em cadeira de rodas e esqui, tendo competido em quatro edições dos Jogos Paralímpicos, incluindo duas edições de Inverno.

• Cristian Ribera: esquiador brasileiro de cross-country paralímpico, Cristian já participou de duas edições anteriores dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Ao lado de Aline, ele espera ajudar o Brasil a conquistar sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milano Cortina 2026.

Esses atletas se juntam aos atuais membros do Team TCL: os esquiadores alpinos italianos, Alex Vinatzer e Christof Innerhofer; a patinadora de velocidade holandesa Joy Beune; o esquiador alpino francês Clément Noël; e as esquiadoras suecas de cross-country Frida Karlsson, Ebba Andersson e Jonna Sundling.

A missão da TCL de inspirar a excelência no esporte e na vida

Como Parceira Olímpica Mundial, a TCL utilizará sua tecnologia — incluindo telas digitais inteligentes — para promover o engajamento de torcedores e potencializar atletas durante os Jogos Olímpicos de Inverno. A empresa também equipará a Vila Olímpica com uma variedade de soluções tecnológicas, como displays inteligentes, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar, fechaduras eletrônicas, sistemas de áudio, projetores e os óculos inteligentes TCL RayNeo, para aprimorar o conforto e a conectividade dos atletas.

O compromisso da TCL com a ideia de inspirar a excelência vai muito além dos Jogos Olímpicos e do universo esportivo. O mote reflete o impulso da marca em desenvolver tecnologias de ponta que inspiram a imaginação e empoderam consumidores em todo o mundo.

Ao aprimorar a vida de seus usuários, a TCL alcançou sucesso global. No primeiro semestre de 2025, a empresa manteve sua posição como marca nº 1 do mundo em TVs Mini LED, registrando um crescimento de 176% no volume de entregas, em relação ao ano anterior. Os eletrodomésticos da marca também estão redefinindo o estilo de vida moderno, com recursos inovadores em diversas categorias.

Entre os destaques, a linha de ar-condicionado TCL Fresh Air ocupou a liderança global em vendas, enquanto os refrigeradores, máquinas de lavar e condicionadores de ar premium da marca continuam a oferecer um estilo de vida mais inteligente e saudável para consumidores em todo o planeta.

"O Team TCL representa um marco na ampliação do papel da marca como Parceira Olímpica Mundial", afirma Wei Xue, Vice-Presidente e Diretora de ESG da TCL Technology, além de Presidente da TCL Charity Foundation. "Além de fortalecer os Jogos Olímpicos para atletas e fãs, a TCL se orgulha de apoiar talentos esportivos de todo o mundo por meio da tecnologia. À medida que começa a contagem regressiva de 100 dias para Milano Cortina 2026, convidamos todos a compartilharem da empolgação e expressarem seus próprios desejos de excelência."

"Depois de tantos anos nas pistas, sei que resiliência e inovação são o que nos mantêm no topo", diz Christof Innerhofer. "A TCL compartilha dessa mesma energia. Juntos, queremos inspirar a próxima geração de esquiadores italianos a sonhar alto e perseguir seus próprios objetivos rumo aos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026."

"Conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 era o sonho da minha infância e mostrou o poder dos desejos que todos carregamos conosco", relata Ayumu Hirano. "Tenho orgulho de fazer parte do Team TCL e de me conectar com fãs de todo o mundo para mostrar o que o trabalho duro e a perseverança podem alcançar."

"Desde que me tornei atleta, sempre aspirei competir entre os melhores", reforça Aline Rocha. "Com o Time TCL, quero mostrar aos jovens com deficiência o que é possível alcançar quando se sonha grande e se vai além dos limites que os outros impõem a você. Estou animada para compartilhar essa jornada com todos."

"É uma honra e uma grande oportunidade fazer parte de um time tão qualificado e plural. Essa parceria só tende a crescer e contribuir para a evolução do esporte paralímpico", ressalta Cristian Ribera, atual campeão da Copa do Mundo de esqui cross-country.

TCL lança a campanha "Wishes for Greatness"

Antecipando os Jogos Olímpicos de Inverno e com a aproximação da temporada de festas, a campanha "Wishes for Greatness" da TCL incentiva todos a sonhar grande e a impulsionar o próprio futuro. A iniciativa destaca que, assim como todo sonho de conquista esportiva começou como uma aspiração na infância, qualquer pessoa pode fazer um desejo que acenda a chama por essa conquista.

Os atletas do Time TCL irão impulsionar a campanha pelo mundo por meio de engajamento nas redes sociais, campanhas publicitárias, lançamentos de produtos e promoções especiais.

Além disso, a TCL criará um "país das maravilhas de inverno" com o tema "Wishes for Greatness" na Piazza del Duomo, em Milão, lar da magnífica catedral da cidade, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A fantástica vila de Natal terá como destaque uma deslumbrante árvore natalilna iluminada e contará com cinco iglus temáticos, decorações inspiradas em esportes, atividades divertidas e uma exposição de produtos TCL. A mostra e as atividades destacarão como cada desejo pode inspirar uma história extraordinária.

