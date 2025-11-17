TCL anuncia os vencedores da campanha #TCLMoments, que levará torcedores à Final da CONMEBOL Libertadores 2025

Notícias fornecidas por

TCL

17 nov, 2025, 17:22 GMT

Ação convidou apaixonados por futebol a compartilharem momentos especiais proporcionados por produtos da TCL para concorrer a uma experiência completa na grande Final do torneio

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TCL, patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores, anuncia os vencedores da campanha #TCLMoments, iniciativa que levará torcedores do Brasil, Argentina, Chile e Peru, com direito a acompanhante, para assistir à grande Final da competição em 2025, que será realizada em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, entre Palmeiras e Flamengo.

Continue Reading

A campanha foi criada para celebrar a paixão e a emoção que movem o futebol sul-americano, oferecendo uma experiência inesquecível aos fãs do esporte. Para participar, os amantes do futebol deveriam seguir a conta oficial da TCL no TikTok, postar um vídeo autoral compartilhando uma experiência real com momentos especiais proporcionados por um produto da TCL, usar a hashtag #TCLMoments e marcar e seguir o perfil da TCL local.

No Brasil, o vencedor foi Rafael C. "O vídeo criado pelo Rafael encantou os jurados pela criatividade e autenticidade, com uma história leve e emocionante — o maior fã realizando o sonho de conhecer seu ídolo. Além disso, o conteúdo deu grande visibilidade à marca e destacou de forma natural os produtos TCL", explica Dale Chen, Diretor de Marketing da TCL para a América Latina.

Veja abaixo a lista completa dos vencedores:

  • Brazil: Rafael C. (@rafalecast)
  • Argentina: Nahuel C. (@ nahuel27cg)
  • Peru: Renzo O. (@aliancixta)
  • Chile: Catalina F. (@caatalinafernanda)

Cada um dos vencedores ganhará um pacote de viagem completo com acompanhante, que inclui passagens aéreas, hospedagem e, claro, os ingressos para a partida decisiva da CONMEBOL Libertadores 2025. "O futebol é feito de momentos que ficam para sempre na memória, e é essa conexão que celebramos com a campanha #TCLMoments", ressalta Dale Chen, Diretor de Marketing da TCL para a América Latina.

"Como parceiros do maior torneio de clubes do continente, nosso objetivo é ir além das quatro linhas e proporcionar experiências únicas, aproximando ainda mais a marca dos torcedores apaixonados", completa o executivo. A iniciativa reforça o compromisso da TCL com o esporte e seu poder de inspirar e conectar pessoas.

Para conhecer os vídeos vencedores, visite os perfis da TCL no TikTok:  @tclbrasil, @tclarg, @tclchile e @tcl_peru.

Sobre a TCL Electronics
A TCL Electronics (1070.HK) é uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos com design inteligente e tecnologia inovadora, para oferecer recursos essenciais e experiências significativas a todos. Sua linha inclui TVs, condicionadores de ar, áudio, celulares, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, entre outros. Para mais informações, visite o site da TCL.

Sobre a TCL SEMP

A TCL SEMP é uma joint venture formada pela multinacional chinesa TCL (empresa fundada em 1981, segunda maior fabricante de televisores do mundo e líder global em telas ultragrandes, TVs Mini LED e Google TVs) e pela SEMP (companhia fundada no Brasil em 1942 e responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no país). Por meio desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações acesse o site TCL SEMP.

Informações sobre a TCL SEMP para a imprensa:

Punto Comunicação
 [email protected]
Beatriz Russo – (55 11) 98348-1005
René Ribeiro – (55 11) 98088-9918

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824922/C_pia_de_01_LABG_WOM_Campaign_Teaser_Feed_Est_tico.jpg

FONTE TCL

Da mesma fonte

TCL anuncia novos atletas do Team TCL para os Jogos Olímpicos de Inverno

TCL anuncia novos atletas do Team TCL para os Jogos Olímpicos de Inverno

A TCL, uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, anuncia a chegada de mais seis atletas olímpicos e paralímpicos ao Team TCL,...
BGS: TCL apresenta monitores gamers de até 57'' com tecnologia QD-Mini LED, TVs gigantes e parceria com a FURIA

BGS: TCL apresenta monitores gamers de até 57'' com tecnologia QD-Mini LED, TVs gigantes e parceria com a FURIA

A TCL, uma das maiores marcas de eletrônicos de consumo do mundo, apresenta na Brasil Game Show 2025 um pacotão de novidades com foco nos fãs dos...
More Releases From This Source

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

General Sports

General Sports

Sporting Events

Sporting Events

News Releases in Similar Topics