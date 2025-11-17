TCL anuncia os vencedores da campanha #TCLMoments, que levará torcedores à Final da CONMEBOL Libertadores 2025

Ação convidou apaixonados por futebol a compartilharem momentos especiais proporcionados por produtos da TCL para concorrer a uma experiência completa na grande Final do torneio

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TCL, patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores, anuncia os vencedores da campanha #TCLMoments, iniciativa que levará torcedores do Brasil, Argentina, Chile e Peru, com direito a acompanhante, para assistir à grande Final da competição em 2025, que será realizada em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, entre Palmeiras e Flamengo.

A campanha foi criada para celebrar a paixão e a emoção que movem o futebol sul-americano, oferecendo uma experiência inesquecível aos fãs do esporte. Para participar, os amantes do futebol deveriam seguir a conta oficial da TCL no TikTok, postar um vídeo autoral compartilhando uma experiência real com momentos especiais proporcionados por um produto da TCL, usar a hashtag #TCLMoments e marcar e seguir o perfil da TCL local.

No Brasil, o vencedor foi Rafael C. "O vídeo criado pelo Rafael encantou os jurados pela criatividade e autenticidade, com uma história leve e emocionante — o maior fã realizando o sonho de conhecer seu ídolo. Além disso, o conteúdo deu grande visibilidade à marca e destacou de forma natural os produtos TCL", explica Dale Chen, Diretor de Marketing da TCL para a América Latina.

Veja abaixo a lista completa dos vencedores:

Brazil: Rafael C. (@rafalecast)

Argentina: Nahuel C. (@ nahuel27cg)

Peru: Renzo O. (@aliancixta)

Chile: Catalina F. (@caatalinafernanda)

Cada um dos vencedores ganhará um pacote de viagem completo com acompanhante, que inclui passagens aéreas, hospedagem e, claro, os ingressos para a partida decisiva da CONMEBOL Libertadores 2025. "O futebol é feito de momentos que ficam para sempre na memória, e é essa conexão que celebramos com a campanha #TCLMoments", ressalta Dale Chen, Diretor de Marketing da TCL para a América Latina.

"Como parceiros do maior torneio de clubes do continente, nosso objetivo é ir além das quatro linhas e proporcionar experiências únicas, aproximando ainda mais a marca dos torcedores apaixonados", completa o executivo. A iniciativa reforça o compromisso da TCL com o esporte e seu poder de inspirar e conectar pessoas.

Para conhecer os vídeos vencedores, visite os perfis da TCL no TikTok: @tclbrasil, @tclarg, @tclchile e @tcl_peru.

