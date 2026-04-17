TCL Solar divulga inovações de ponta na RE+ México: abrindo caminho para um futuro de energia sustentável

GUADALAJARA, México, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder global em tecnologia solar, a TCL Solar causou um impacto significativo na exposição RE+ Mexico deste ano (14 a 16 de abril de 2026), revelando uma gama de produtos avançados projetados para atender à crescente demanda por soluções de energia sustentável na América Latina.

A TCL Solar apresenta seus principais produtos na RE+ México.

A TCL Solar é a mais nova marca que apoia a missão da TCL Zhonghuan de acelerar a transição global de energia renovável. Com o apoio da TCL Zhonghuan, fundada em 1958, e combinando os mais de 40 anos de inovação da SunPower, a TCL Solar oferece soluções de alta eficiência em TOPCon, multi-cut e Back Contact, desde aplicações residenciais até aplicações em grande escala, em todo o mundo.

A TCL Solar apresentou produtos de destaque, incluindo o módulo shingled multi-cut T5 Pro TOPCon, o módulo de contato traseiro (BC) de alta eficiência e outros módulos para aplicações especiais, que abrangem usos residenciais, comerciais e industriais (C&I), além de aplicações em escala de utilidade. Essas inovações, apoiadas pela tecnologia líder do setor da TCL Solar, devem transformar o cenário de energia limpa do México, oferecendo eficiência e desempenho incomparáveis para atender às necessidades de energia da região.

Tecnologia Back Contact: Redefinindo a inovação solar no México

Dada a abundante luz solar do México e a crescente demanda de energia, os produtos BC da TCL Solar ocuparam o centro das atenções na RE+ México, atraindo atenção significativa de profissionais do setor e visitantes de exposições. A série BC representa uma fusão perfeita de eficiência, estética e segurança e foi projetada para funcionar em uma ampla gama de aplicações solares residenciais, de C&I e de grande escala.

Os módulos BC da TCL Solar oferecem geração de energia superior e maior segurança. O módulo BC, com seu design sem barramento e sem linhas de metal dianteiras, apresenta uma estética visualmente mais atraente. Sua tecnologia de diodo de bypass em nível de célula permite o gerenciamento inteligente de sombreamento. Os módulos Back Contact alcançam mais de 20 W de potência adicional em comparação com os módulos TOPCon tradicionais, oferecem resistência superior a hotspots e apresentam uma baixa taxa de degradação de potência de apenas 0,35%.

Esses recursos do produto tornam os módulos BC da TCL Solar a solução ideal para a diversidade de projetos e condições climáticas na América Latina.

Série T5 Pro: desempenho excepcional para os diversos telhados do México

A TCL Solar consolidou ainda mais sua liderança no setor com o Módulo fotovoltaico (FV) multi-cut de alta eficiência T5 Pro, que se destaca em três áreas essenciais: eficiência energética, confiabilidade do produto e valor para o cliente.

Eficiência energética : o T5 Pro emprega um design de embalagem de alta densidade com três cortes que melhora expressivamente a eficiência na geração de energia, estabelecendo novos padrões para a tecnologia solar de alto desempenho.

: o T5 Pro emprega um design de com três cortes que melhora expressivamente a eficiência na geração de energia, estabelecendo novos padrões para a tecnologia solar de alto desempenho. Confiabilidade do produto : com tecnologia de baixa corrente , o T5 Pro garante controle preciso de temperatura , tendo sua temperatura máxima de hotspot 45 °C mais baixa do que a dos módulos TOPCon convencionais. O módulo também opera a temperaturas diárias mais baixas de 1 a 1,5 °C , minimizando o risco de incêndio. Ele passou com sucesso por rigorosos testes de confiabilidade, incluindo severidade de névoa salina 8 e testes combinados, garantindo sua adequação para ambientes exigentes, como telhados comerciais , telhados residenciais e usinas montadas no solo .

: com , o T5 Pro garante , tendo sua temperatura máxima de hotspot do que a dos módulos TOPCon convencionais. O módulo também opera a temperaturas diárias , minimizando o risco de incêndio. Ele passou com sucesso por rigorosos testes de confiabilidade, incluindo e testes combinados, garantindo sua adequação para ambientes exigentes, como , e . Valor para o cliente: ao melhorar a geração de energia e reduzir os custos totais do ciclo de vida do projeto, o T5 Pro fornece um claro retorno sobre o investimento para projetos fotovoltaicos em vários cenários de implantação.

O Módulo Leve da TCL Solar também enfrenta os desafios únicos dos telhados C&I no México, que frequentemente lidam com capacidade limitada de carga. Os novos módulos leves apresentam um design inovador com um peso unitário de apenas 5,4 kg/m², oferecendo 3-6% mais geração de energia em comparação com os módulos convencionais. O uso de vidro ultrafino proporciona excelente dissipação de calor, reduzindo as temperaturas de operação e tornando os módulos ideais para telhados envelhecidos ou ambientes sensíveis à carga.

Olhando para o futuro: o compromisso estratégico da TCL Solar com o México e a América Latina

A participação da TCL Solar na RE+ México representa um marco importante em seus esforços contínuos para expandir sua presença na América Latina. Com o aumento dos investimentos em energia limpa e a crescente adoção de tecnologias solares na região, a TCL Solar está pronta para desempenhar um papel fundamental no avanço da transição do México em direção a um futuro energético sustentável.

Focada em alta eficiência, soluções de baixa emissão de carbono e inovação de ponta, a TCL Solar continua estabelecendo o padrão de referência na região LATAM. Os produtos da empresa são projetados para atender às demandas de energia de hoje, permitindo reduções mensuráveis de emissões em toda a cadeia de valor da energia.

À medida que a região adota soluções de energia renovável, as tecnologias inovadoras da TCL Solar estão posicionadas para liderar a expansão da energia limpa em toda a América Latina.

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FONTE TCL Solar