TCL Solar presenta innovaciones de vanguardia en RE+ México para allanar el camino hacia un futuro de energía sostenible

GUADALAJARA, México, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder mundial en tecnología solar, TCL Solar causó un impacto significativo en la exposición RE+ México de este año (del 14 al 16 de abril de 2026) al develar una gama de productos avanzados diseñados para satisfacer la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles en América Latina.

TCL Solar presenta sus productos estrella en RE+ México.

TCL Solar es la marca más reciente que respalda la misión de TCL Zhonghuan de acelerar la transición mundial hacia las energías renovables. Con el respaldo de TCL Zhonghuan, fundada en 1958, y que combina los más de 40 años de innovación de SunPower, TCL Solar ofrece soluciones TOPCon, multicorte y de contacto posterior (back contact) de alta eficiencia, tanto para usos residenciales como a escala en servicios públicos de todo el mundo.

TCL Solar presentó productos emblemáticos de paneles solares como el módulo de tejas de múltiples cortes T5 Pro TOPCon, el módulo de contacto posterior (BC, por sus siglas en inglés) de alta eficiencia y otros módulos de usos especiales, que abarcan aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (C&I) y a escala en servicios públicos. Estas innovaciones, respaldadas por la tecnología líder en la industria de TCL Solar, están destinadas a transformar el panorama de energía limpia de México, al ofrecer una eficiencia y un rendimiento sin igual para satisfacer las necesidades energéticas de la región.

Tecnología de contacto posterior: redefine la innovación solar en México

Dada la abundante luz solar de México y las crecientes demandas de energía, los productos de contacto posterior (BC) de TCL Solar ocuparon un lugar central en RE+ México, y atrayeron una atención significativa tanto de los profesionales de la industria como de los visitantes de la exposición. La serie BC representa la fusión perfecta de eficiencia, estética y seguridad, y está diseñada para funcionar en una amplia gama de aplicaciones solares residenciales, comerciales, industriales y a gran escala.

Los módulos BC de TCL Solar ofrecen una generación de energía superior y una mayor seguridad. El módulo BC con su diseño sin barras colectoras y sin líneas metálicas frontales presenta una estética más atractiva a nivel visual. Su tecnología de diodos de derivación a nivel de celda permite una gestión inteligente de la sombra. Los módulos de contacto posterior alcanzan una potencia de salida de más de 20 W que los módulos TOPCon tradicionales, ofrecen una resistencia superior al punto de acceso y cuentan con una baja tasa de degradación de energía de tan solo un 0,35 %.

Las características de estos productos hacen que los módulos BC de TCL Solar sean la solución ideal para la diversidad de proyectos y condiciones climáticas en América Latina.

Serie T5 Pro: rendimiento excepcional para los diversos techos de México

TCL Solar consolidó aún más su liderazgo en la industria con el módulo fotovoltaico (PV) de múltiples cortes de alta eficiencia T5 Pro, que sobresale en tres áreas clave: eficiencia energética, confiabilidad del producto y valor para el cliente.

Eficiencia energética : el T5 Pro emplea un diseño de empaque de alta densidad de tres cortes que mejora de manera significativa la eficiencia de generación de energía, y establece nuevos estándares para la tecnología solar de alto rendimiento.

: el T5 Pro emplea un diseño de de tres cortes que mejora de manera significativa la eficiencia de generación de energía, y establece nuevos estándares para la tecnología solar de alto rendimiento. Fiabilidad del producto : con tecnología de corriente baja , el T5 Pro garantiza un control preciso de la temperatura , ya que su temperatura máxima de punto de acceso es 45 °C más baja que la de los módulos TOPCon convencionales. El módulo también funciona a temperaturas diarias de 1 a 1,5 °C más bajas , lo que minimiza el riesgo de incendio. Ha superado con éxito rigurosas pruebas de confiabilidad, incluida la gravedad de la niebla salina 8 y las pruebas combinadas, lo que garantiza su idoneidad para entornos exigentes como tejados comerciales , tejados residenciales y centrales eléctricas en tierra .

: con , el T5 Pro garantiza un , ya que su temperatura máxima de punto de acceso es que la de los módulos TOPCon convencionales. El módulo también funciona a temperaturas diarias de , lo que minimiza el riesgo de incendio. Ha superado con éxito rigurosas pruebas de confiabilidad, incluida la y las pruebas combinadas, lo que garantiza su idoneidad para entornos exigentes como , y . Valor para el cliente: al mejorar la generación de energía y reducir los costos totales del ciclo de vida del proyecto, el T5 Pro proporciona un claro retorno de la inversión para proyectos fotovoltaicos en varios escenarios de implementación.

El módulo ligero de TCL Solar también aborda los desafíos únicos que enfrentan los techos comerciales e industriales (C&I) de México, que a menudo tienen dificultades con la capacidad de carga limitada. Los nuevos módulos ligeros presentan un diseño innovador con un peso unitario de solo 5,4 kg/m², que ofrece un 3 a 6 % más de generación de energía en comparación con los módulos convencionales. El uso de vidrio ultrafino proporciona una excelente disipación de calor, lo que reduce las temperaturas de funcionamiento y hace que los módulos sean ideales para techos de muchos años o entornos sensibles a la carga.

Con la mirada hacia el futuro: el compromiso estratégico de TCL Solar con México y América Latina

La participación de TCL Solar en RE+ México marca un hito clave en sus esfuerzos continuos para expandir su presencia en América Latina. Con el aumento de las inversiones en energía limpia y la creciente adopción de tecnologías solares en la región, TCL Solar está preparada para desempeñar un papel fundamental en el avance de la transición de México hacia un futuro de energía sostenible.

Centrada en soluciones de alta eficiencia, bajas emisiones de carbono e innovación de vanguardia, TCL Solar continúa estableciendo el punto de referencia en la región de América Latina. Los productos de la empresa están diseñados para satisfacer las demandas energéticas de hoy en día, a la vez que permiten reducir las emisiones medibles en toda la cadena de valor de la energía.

A medida que la región adopta soluciones de energía renovable, las tecnologías innovadoras de TCL Solar están posicionadas para liderar la expansión de la energía limpia en toda América Latina.

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FUENTE TCL Solar