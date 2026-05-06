TechEnabler apresenta em versão beta-teste suas soluções de Market Intelligence e Billing para operadoras e ISPs
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06 mai, 2026, 18:17 GMT
Desenvolvidas pela empresa e entregues como serviço por meio da plataforma SOC TechEnabler, essas soluções refletem o compromisso com a oferta de soluções alinhadas ao desempenho de negócios de seus clientes
SÃO PAULO, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A TechEnabler, MSSP (Managed Security Services Provider) brasileiro especializado em serviços para otimizar o desempenho e garantir a disponibilidade de redes de comunicação, está apresentando a seus clientes, em versão beta-teste, duas novas soluções criadas diretamente a partir de demandas reais identificadas por sua equipe no contato com operadoras e ISPs brasileiros. Essas soluções foram concebidas para responder a desafios ligados às áreas comercial e financeira desses provedores de serviço, capacitando seus times à tomada de melhores decisões.
As duas novas soluções – que chegarão ao mercado como serviço via plataforma SOC TechEnabler – se denominam TechEnabler Market Intelligence e a TechEnabler Smart Billing. Criadas pela nova área de Desenvolvimento e Inovação da empresa, refletem o posicionamento da TechEnabler junto ao mercado, que visa a transformação de inteligência de rede em inteligência de negócios ao oferecer ferramentas práticas para resolver questões que os provedores de telecomunicações enfrentam em seu dia a dia.
Para o CEO da TechEnabler, Álvaro Aquino, a iniciativa de desenvolver soluções a partir das necessidades e lacunas detectadas pelos clientes "reforça o compromisso da empresa de oferecer tecnologias alinhadas às operações dos provedores, em uma estratégia capaz de conectar os dados de rede com visão de mercado e com eficiência financeira".
TechEnabler Market Intelligence
A solução TechEnabler Market Intelligence (TE-MI) fornece inteligência de mercado baseada em dados globais de roteamento e tráfego da Internet, possibilitando análise comparativa (benchmarking) e tomada de decisões estratégicas para redes.
A TE-MI combina múltiplas fontes de dados, para entregar uma visão externa à rede do cliente, complementando a observabilidade interna. Os dados que ela oferece incluem:
- Telemetria de tráfego agregada (anonimizada)
- Tabelas globais de roteamento BGP (Border Gateway Protocol)
- Relações entre ASNs (Autonomous System Number)
- Dados geográficos e de conectividade
Permite que operadoras e ISPs de todos os portes, do regional ao global, analisem o mercado sob a ótica do tráfego IP, mapeando concorrentes relevantes, participação de mercado por região, oportunidades comerciais e potenciais clientes estratégicos. A solução mostra as redes que concentram maior volume de tráfego, apontando onde estão os principais players, onde há espaço para crescimento e como planejar ações comerciais mais assertivas. Dessa forma, equipes comerciais passam a contar com dados de inteligência de mercado para estruturar ofertas, campanhas e estratégias de expansão.
TechEnabler Smart Billing
A solução Smart Billing (TE–SB) vem atender a uma demanda crítica das áreas financeira e operacional dos ISPs, ao calcular automaticamente o Percentil 95 – volume de uso de banda usado por operadoras para definir quanto será cobrado do cliente, sem onerá-los por picos momentâneos de tráfego. A operadora ignora os 5% maiores picos de uso de tráfego e cobra com base no restante (95%).
Essa solução automatiza a coleta, o cálculo e a apresentação dos dados necessários à cobrança, eliminando processos manuais, planilhas complexas e riscos de erro. O sistema gera painéis claros e relatórios de auditoria que facilitam tanto a cobrança quanto a contestação por parte dos clientes, trazendo mais transparência, agilidade e confiabilidade ao processo de faturamento.
Essas duas soluções foram mostradas pela primeira vez no Primeiro Encontro de Usuários TechEnabler, realizado em São Paulo no dia cinco de maio.
FONTE TechEnabler
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