TECHENABLER COMBINA PROTEÇÃO LOCAL E EM NUVEM CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO

Rede sempre em operação, sem compartilhamento indevido de dados

SÃO PAULO, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A TechEnabler, empresa brasileira prestadora de serviços para redes corporativas e de provedores de Internet, passa a oferecer no País e região latino-americana proteção híbrida contra os ataques de negação de serviço com as soluções integradas de proteção anti-DDoS (Distributed Denial of Service) local (on premises) e em nuvem.

Álvaro Aquino, diretor geral da TechEnabler destaca as vantagens do modelo híbrido para manter a rede sempre operante, sem interrupções, "por oferecer defesa em profundidade, mitigando ataques tanto no perímetro da rede quanto em nível global, o que dificulta a quebra das barreiras de segurança pelos diferentes tipos de ataque DDoS".

Ao contratar os serviços da TechEnabler, o cliente – seja empresarial ou provedor de comunicação – pode estar certo de contar com a competência de uma equipe com mais de 25 anos de experiência em tecnologia de redes e com um MSSP (Managed Security Services Provider) totalmente independente, sem subordinação a provedores de serviço internet ou fabricantes, o que garante a proteção de seus dados contra compartilhamentos indevidos.

REDUNDÂNCIA, RESILIÊNCIA E OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS

Os serviços prestados pela TechEnabler são personalizados, adaptados a cada caso para assegurar a proteção necessária à infraestrutura de operações e TI. A redundância na proteção intensifica a resiliência da rede, com escalabilidade dinâmica, capaz de dimensionar a solução na nuvem para atender a ataques de maior volume, enquanto a infraestrutura local lida com o tráfego de rotina.

Isso permite otimização de custos, fazendo da proteção híbrida uma solução de excelente custo/benefício por permitir ajustar as duas abordagens conforme a necessidade para reduzir custos associados a operações exclusivamente locais ou totalmente baseadas na nuvem.

Álvaro Aquino observa ainda que a visão consolidada do tráfego da rede proporcionada pelo monitoramento unificado, melhora o tempo de resposta e a eficácia na mitigação de ataques.

Sobre a TechEnabler

A TechEnabler é um MSSP (Managed Security Services Provider) que reúne mais de 25 anos de experiência multidisciplinar de sua equipe nos mercados brasileiro e latino-americano de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. Além de prestar serviços gerenciados, a TechEnabler vende, conecta e integra tecnologias para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência de redes de telecomunicações, permitindo inclusive que seus clientes gerem novas receitas com a infraestrutura de rede já existente.

Por meio de mais de 80 clientes corporativos e ISPs, a TechEnabler serve a mais de 15 milhões de pessoas em suas residências e escritórios.

FONTE TechEnabler