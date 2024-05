TechEnabler e Corero Network Security fecham parceria com Forte Telecom

Parcerias permitem que a Forte Telecom ofereça conexões e serviços de rede seguros e sempre disponíveis para ISPs, governos e empresas

MARLBOROUGH, Mass. e SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A TechEnabler, provedora de soluções de rede brasileira com experiência multidisciplinar nos mercados de telecomunicações e TI, e Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQB: DDOSF), especialistas em proteção contra ameaças de negação de serviço (DDoS), anunciam parceria com a Forte Telecom, operadora atacadista que presta serviços em 10 estados brasileiros, atendendo cerca de seis milhões de usuários em suas residências e escritórios por meio dos provedores de internet que são seus clientes.

Com rotas de fibra óptica geograficamente redundantes e ligadas aos pontos de conexão de rede mais rápidos do mundo, a Forte fornece aos seus clientes links de acesso de baixa latência e garantia de largura de banda, com topologia em anel, entregando os mais altos padrões de SLA do setor. A Forte buscava uma solução anti-DDoS robusta para fornecer serviços totalmente confiáveis e disponíveis, de modo a evitar interrupções na conexão com a Internet, protegendo tanto a sua rede como a de seus clientes contra perdas financeiras e danos à reputação.

A TechEnabler implementou para a Forte Telecom a plataforma Corero SmartWall ONE, que identifica tráfego malicioso e bloqueia ataques antes que eles penetrem na rede. Com a Corero SmartWall ONE, a detecção e a mitigação são realizadas inline, em tempo real, prevenindo possíveis ataques e seus impactos.

"Desde janeiro de 2020, quando um maciço ataque DDoS devastou a Internet brasileira, nosso objetivo era fornecer aos nossos clientes uma solução eficaz e potente, ao invés dos paliativos mais comuns, com seus inúmeros efeitos colaterais", afirma Sérgio Simas, CEO da Forte Telecom. A solução implementada pela TechEnabler com tecnologia Corero foi especialmente projetada para oferecermos serviços de valor agregado aos nossos clientes. Baseia-se no conceito inovador de Local Scrubbing as A Service (LSaaS), que somente a tecnologia Corero possibilita, do ponto de vista da arquitetura do sistema. Assim, a solução que a Forte leva a seus clientes proporciona latência zero e tempo de resposta em subsegundos; além disso, os clientes da Forte podem visualizar e gerenciar seu tráfego por meio de um sofisticado portal. O sistema protege os clientes de qualquer ataque DDoS sem afetar o tráfego legítimo".

Além de implementação da plataforma Corero, em datapath, que propicia proteção em linha aos links IP da Forte para clientes finais estratégicos, a TechEnabler também oferece proteção em nuvem para atender aos clientes da Forte que precisam defender o tráfego de entrada contra os ataques DDoS por meio de dispositivos implantados em seus Scrubbing Centers. Nesses centros, detectores NTD (Network Threat Detection) analisa amostras de tráfego de entrada. Quando identifica um ataque, a plataforma Corero SmartWall ONE instrui o roteador a redirecionar o tráfego para um NTD para inspeção e limpeza, filtrando pacotes maliciosos e permitindo que apenas o tráfego limpo retorne ao roteador e entre na rede.

Sobre os benefícios da parceria TechEnabler e Corero para a Forte Telecom, Sérgio Simas comenta: "Queremos que os ISPs cresçam, para crescermos junto com eles. E por isso o lema da Forte Telecom é "Juntos somos mais fortes".

A Forte Telecom estará no 15º Encontro Nacional da ABRINT (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) no estande B-01. A TechEnabler estará no estande C10.

Sérgio Simas, CEO da Forte Telecom, e Erick Caldera, da Corero, farão uma palestra conjunta durante o evento da ABRINT sobre Forte Safe Transit, um novo conceito de proteção anti-DDoS: A Normalidade, no dia 13/06, às 16h.

Sobre a Forte Telecom

A Forte Telecom é uma das principais operadoras atacadistas do País operando em 10 estados brasileiros e servindo a mais de seis milhões de pessoas por meio dos ISPs que são seus clientes.

A Forte Telecom deu um significativo salto à frente, construindo uma rede neutra para oferecer infraestrutura e malha de rede a ISPs locais e regionais.

A Forte Telecom se orgulha de oferecer os maiores SLAs possíveis no setor de telecomunicações e realizar sua missão de ser uma operadora-referência, capaz de atender as demandas de seus clientes de modo efetivo, confiável e rápido. Para mais informações, visite: https://www.fortetelecom.com.br/

Sobre a TechEnabler

A TechEnabler é um MSSP (Managed Security Services Provider) que reúne mais de 25 anos de experiência multidisciplinar de sua equipe nos mercados brasileiro e latino-americano de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. Além de prestar serviços gerenciados, a TechEnabler vende, conecta e integra tecnologias para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência de redes de telecomunicações, permitindo inclusive que seus clientes gerem novas receitas com a infraestrutura de rede já existente.

Por meio de mais de 80 clientes corporativos e ISPs, a TechEnabler serve a mais de 15 milhões de pessoas em suas residências e escritórios. Para mais informações, visite: https://techenabler.com.br/

Sobre a Corero Network Security

A Corero Network Security é um fornecedor líder de soluções de proteção a ameaças de DDoS, especializada em soluções automatizadas de detecção e proteção, com ferramentas de visibilidade de rede, análise e relatórios. A tecnologia da Corero protege contra ameaças DDoS externas e internas, em ambientes complexos de borda de rede e de assinantes, garantindo a disponibilidade dos serviços de Internet. Com centros operacionais em Marlborough, Massachusetts, nos Estados Unidos, e Edimburgo, no Reino Unido, a Corero está sediada em Londres e listada nos mercados AIM da Bolsa de Valores de Londres (ticker: CNS) e US OTCQB (OTCQB: DDoSF). Para mais informações, visite https://www.corero.com.

FONTE TechEnabler