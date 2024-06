TECHENABLER LEVA A ABRINT 2024

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PERMITINDO Resolução automática de problemas de rede no idioma do cliente

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A TechEnabler, provedora de soluções de rede brasileira com experiência multidisciplinar nos mercados de telecomunicações e TI, apresentará no 15o Encontro Nacional da Abrint soluções para aprimorar a segurança e o desempenho de redes públicas e corporativas de comunicação. A TechEnabler fará em seu estande demonstrações de solução para resolução automática de problemas de rede no idioma da preferência do cliente (incluindo o português), e do funcionamento da proteção como serviço, prestado localmente na rede, para provedores de Internet e redes empresariais.

O 15o Encontro Nacional da Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O estande da TechEnabler é o C10.

Erick Caldera, Business Manager da Corero, empresa parceira da TechEnabler, fala sobre O real custo de um ataque DDoS no dia 13 às 10 horas, na plenária pública do hall D.

Inteligência Artificial na resolução de problemas de rede

A Inteligência Artificial Generativa incorporada à plataforma de observabilidade de rede da Kentik (empresa estadunidense parceira da TechEnabler) extrai do comportamento da rede informações capazes de equacionar problemas complexos – apresentando a resposta, no idioma em que a pergunta foi formulada. A utilização da IA nessa plataforma, que estará em demonstração no estande da empresa, é "um passo importante em direção ao conceito de orquestração da rede, automatizando cada vez mais seu gerenciamento", diz Álvaro Aquino, diretor geral da TechEnabler.

A TechEnabler estará demonstrando também a nova Ferramenta NMS (Network Monitoring System), módulo recentemente integrado à plataforma Kentik, que passa a fornecer também dados passivos do comportamento de diversos aspectos da infraestrutura de TI da rede de telecomunicações (servidores, máquinas virtuais, serviços em nuvem por exemplo). A vantagem é que não será mais necessário usar um software específico para isso, pois essas informações se incorporam à plataforma Kentik de observabilidade.

Serviço TechEnabler de proteção direta e local a redes contra os ataques de negação de serviço

O Local Scrubbing as a Service é um serviço inovador prestado pela TechEnabler com tecnologia da Corero, empresa do Reino Unido parceira da TechEnabler.

Esse serviço permite que operadoras grandes ou pequenas, assim como o mercado corporativo, possam usufruir da proteção local em sua rede contra os ataques de negação de serviço (DDoS - Distributed Denial of Services na sigla em inglês) sem para isso dispor de equipes especializadas ou adquirir hardware e software que, segundo o diretor geral da TechEnabler, hoje custam cerca de 500 mil dólares. Para ter acesso a esse serviço basta conectar o tráfego da rede a ser protegida aos pontos onde a Corero ou a TechEnabler possuem scrubbing centers nos EUA, México, Chile, e, no Brasil, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Luís.

Algumas operadoras brasileiras já se beneficiam desse serviço, entre elas a Forte Telecom (também expositora na Abrint 2024), atacadista que alcança 10 estados e seis milhões de pessoas em suas casas ou escritórios por meio dos ISPs (Internet Service Providers) a que atende.

Sobre a TechEnabler

A TechEnabler é um MSSP (Managed Security Services Provider) que reúne mais de 25 anos de experiência multidisciplinar de sua equipe nos mercados brasileiro e latino-americano de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. Além de prestar serviços gerenciados, a TechEnabler vende, conecta e integra tecnologias para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência de redes de telecomunicações, permitindo inclusive que seus clientes gerem novas receitas com a infraestrutura de rede já existente.

Por meio de mais de 80 clientes corporativos e ISPs, a TechEnabler serve a mais de 15 milhões de pessoas em suas residências e escritórios.

