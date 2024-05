TechEnabler passa a oferecer serviços gerenciados de segurança ao mercado latino-americano

Novos serviços se acrescentam aos serviços gerenciados de rede já prestados anteriormente e às atividades da empresa em distribuição de produtos, consultoria e integração de sistemas de TI e telecomunicações

SÃO PAULO, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A TechEnabler, provedora de soluções de rede brasileira com experiência multidisciplinar nos mercados de telecomunicações e TI, passa a oferecer serviços gerenciados de segurança para redes corporativas e de provedores de Internet ao mercado latino-americano. Para esses serviços, a TechEnabler conta com a tecnologia Corero, empresa do Reino Unido especializada em proteção contra os ataques de negação de serviço, combinada a sistemas de Observabilidade de rede e ferramentas específicas de modo a proporcionar a proteção mais completa possível a seus clientes, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Álvaro Aquino, diretor geral da TechEnabler

O diferencial da TechEnabler no mercado de MSSPs – Managed Security Services Provider – é, segundo o diretor geral da empresa, Álvaro Aquino, justamente a oferta de serviços completos, que começam com o levantamento da situação da empresa em relação à sua vulnerabilidade a ataques via rede, passando pela consultoria quanto ao que fazer para reforçar a proteção e pelo monitoramento da rede, até a rápida mitigação de ataques, incluindo ataques de grande complexidade.

Serviços abrangentes para um mercado desafiador

No que toca aos ataques a redes, o panorama brasileiro é bastante desafiador – como mostram dados de pesquisas de diferentes fabricantes de produtos de defesa – exigindo, para a proteção das redes, "soluções abrangentes, sofisticadas em termos de algoritmos, e, além disso, com atendimento muito rápido e flexível", comenta Álvaro Aquino sobre os diferenciais dos serviços MSSP que a TechEnabler oferece.

"E a TechEnabler se dispõe a ingressar em um mercado complicado exatamente por acreditar na força desses diferenciais junto a empresas e provedores de serviços de comunicação que buscam a tranquilidade de operar sem interrupções, contando com uma abrangência de serviços ainda incomum no mercado brasileiro. E é pertinente a observação de que o nível de proteção contra o ciberataque com que a empresa conta se reflete no valor do seguro relativo a possíveis consequências de um ataque."

Ao contratar os serviços gerenciados de segurança de TechEnabler, o cliente contará com profissionais especializados e tecnologia sempre atualizada. Esses serviços incluem:

Monitoração contínua da infraestrutura de redes e de TI da organização e detecção de ameaças

Resposta a incidentes

Gestão de vulnerabilidades, corrigindo-as com os algoritmos corretos

Gestão de logs e conformidade com normas e regulamentações

Consultoria na área de segurança.

Além da comprovada expertise de sua equipe e tecnologia Corero como carro-chefe em seu ecossistema de proteção, a TechEnabler conta com a infraestrutura física de datacenters em São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Porto Alegre, no Brasil, e, também no Chile, México e Estados Unidos.

"Tornar-se um MSSP é para a TechEnabler o destino natural do caminho que a empresa vem trilhando desde a sua fundação, em 2019, com a oferta de tecnologia em diferentes modalidades, da distribuição de produtos à integração de sistemas, e modelos de negócio flexíveis e inovadores, como é o caso de nosso acordo de compartilhamento de receita com a Corero", resume Álvaro Aquino.

A TechEnabler estará no 14º Encontro Nacional da ABRINT (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) que será realizado em São Paulo, de 12 a 14 de junho.

Sobre a TechEnabler

A TechEnabler é um MSSP (Managed Security Services Provider) que reúne mais de 25 anos de experiência multidisciplinar de sua equipe nos mercados brasileiro e latino-americano de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. Além de prestar serviços gerenciados, a TechEnabler vende, conecta e integra tecnologias para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência de redes de telecomuncações, permitindo inclusive que seus clientes gerem novas receitas com a infraestrutura de rede já existente.

Por meio de mais de 80 clientes corporativos e ISPs, a TechEnabler serve a mais de 15 milhões de pessoas em suas residências e escritórios.

