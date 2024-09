Tecnologia Anti-Discoloration™ da LG para monitores profissionais de alto brilho é a primeira a receber verificação da UL Solutions

Novidade protege contra o amarelamento causado pela luz solar, prolongando a vida útil das telas e garantindo desempenho superior em ambientes externos

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta sua inovadora tecnologia Anti-Discoloration™ para sinalização digital externa, recentemente verificada pela renomada UL Solutions, organização de padrões e testes. Esta tecnologia da LG previne o "amarelamento da tela", um problema comum em telas utilizadas em áreas externas e expostos por longos períodos à luz solar. Além de manter a qualidade da imagem, a inovação também garante a estabilidade do desempenho, prolongando a vida útil das telas utilizadas em ambientes externos.

Crédito: Divulgação LG

A LG é a primeira empresa a obter a verificação da UL para uma tecnologia antidescoloração específica para Digital Signage. A marca desenvolveu um rigoroso método de teste e critérios de avaliação de defeitos, e a UL Solutions conduziu uma análise independente com base nesses padrões para validar a eficácia da tecnologia. Até então, não havia uma norma internacionalmente reconhecida para medir a resistência de telas contra o amarelamento.

O uso de sinalização digital externa em ambientes como drive-thrus, pontos de ônibus, escolas e estádios tem crescido nos últimos anos. No entanto, a exposição prolongada ao sol faz com que muitas dessas telas acabem amareladas com o tempo. A tecnologia Anti-Discoloration™ da LG resolve esse problema, melhorando tanto a qualidade quanto a durabilidade das soluções de sinalização digital externa.

A LG desenvolveu essa tecnologia para entregar mais mais valor aos seus clientes B2B, que dependem de sinalização externa. A pesquisa da empresa revelou que muitos clientes precisavam substituir seus equipamentos com frequência e sofriam interrupções nos serviços devido à descoloração das telas. Para resolver este cenário, as novas soluções da LG equipadas com a tecnologia Anti-Discoloration™, incorporam avançados materiais que compõe o painel e soluções térmicas, garantindo maior confiabilidade mesmo sob as condições mais adversas. Os modelos com verificação da UL Solutions, incorporando essa tecnologia, já estão disponíveis na linha de monitores profissionais de alto brilho da LG, com planos de expandir sua aplicação para uma gama maior de soluções.

"A verificação UL dos nossos produtos com a tecnologia Anti-Discoloration™ reforça a qualidade e o desempenho da nossa linha de monitores para Digital Signage", destacou Paik Ki-mun, vice-presidente sênior e chefe da divisão de Information Display da LG Business Solutions. "Continuaremos a investir em pesquisa e desenvolvimento para solucionar qualquer inconveniente e melhorar ainda mais a experiência dos nossos clientes, aumentando a sua confiança em nossos produtos."

Para saber mais sobre as soluções de sinalização digital da LG com a tecnologia Anti-Discoloration™, acesse o site.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

