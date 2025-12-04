Tecnologia brasileira de criopreservação de gordura abre nova fronteira para cirurgia plástica regenerativa

Cryopraxis apresenta LipAge no 61º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, destacando potencial da plataforma para procedimentos seriados e medicina regenerativa

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cryopraxis, referência nacional em criopreservação e medicina regenerativa, apresentou no 61º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica sua plataforma LipAge, tecnologia pioneira que permite armazenar tecido adiposo com preservação das propriedades biológicas essenciais para uso futuro em procedimentos regenerativos. O evento, realizado no Minascentro em Belo Horizonte, reuniu mais de 2.500 cirurgiões plásticos de todo o país e representantes internacionais.

Cryopraxis Labs

O cirurgião plástico Dr. Marco Aurélio Pellon, especialista em tecido adiposo e pesquisador com mais de 15 anos de experiência em medicina regenerativa, conduziu a palestra "O Uso do Tecido Adiposo na Medicina Regenerativa: Presente e Futuro", apresentando fundamentos científicos e evidências que consolidam o potencial do LipAge como alternativa promissora para procedimentos seriados.

LipAge: Uma nova abordagem no uso regenerativo da gordura

Desenvolvido pela Cryopraxis, o LipAge é uma plataforma de criopreservação que permite armazenar tecido adiposo de forma segura e padronizada, com manutenção de suas propriedades biológicas essenciais — células adiposas, frações vasculares estromais (SVF) e células-tronco derivadas do tecido adiposo (ADSCs).

A tecnologia abre caminho para aplicações em diversos campos da cirurgia plástica e medicina regenerativa, incluindo:

Reconstrução mamária pós-mastectomia

Rejuvenescimento facial e corporal

Tratamento de sequelas de queimaduras e cicatrizes

Lipoenxertia em múltiplas sessões

Procedimentos de contorno corporal

Aplicações em medicina regenerativa ortopédica e dermatológica

Benefícios potenciais da tecnologia

Durante a apresentação, o Dr. Pellon destacou os principais diferenciais e benefícios esperados da criopreservação de tecido adiposo:

Disponibilidade programada: O tecido adiposo pode ficar disponível para múltiplas aplicações futuras, eliminando a necessidade de novas lipoaspirações e permitindo planejamento terapêutico a longo prazo.

Preservação de viabilidade celular: A tecnologia de criopreservação permite manter as características biológicas do tecido, incluindo células-tronco e fatores de crescimento essenciais para resultados regenerativos.

Padronização e segurança: Processamento em ambiente controlado com protocolos rigorosos de qualidade, garantindo rastreabilidade completa do material biológico conforme diretrizes da ANVISA.

Redução de morbilidade: Possibilidade de o paciente realizar uma única coleta de tecido adiposo para uso em múltiplos procedimentos ao longo do tempo, evitando cirurgias e anestesias repetidas.

Potencial regenerativo ampliado: Manutenção das propriedades que estimulam angiogênese, modulam resposta inflamatória e oferecem suporte volumétrico controlado.

Armazenamento de longo prazo: O tecido pode ser mantido em nitrogênio líquido a -196°C por períodos prolongados, com controles de qualidade contínuos.

Visão do especialista

"A criopreservação do tecido adiposo representa uma mudança de paradigma na abordagem regenerativa da cirurgia plástica. Pela primeira vez, abrimos a possibilidade de protocolos mais seguros, reprodutíveis e com menor impacto para o paciente. O LipAge oferece ao cirurgião plástico uma ferramenta científica real para otimizar resultados e ampliar as possibilidades terapêuticas. Estamos diante de uma tecnologia que pode transformar a forma como planejamos e executamos tratamentos regenerativos no Brasil."

— Dr. Marco Aurélio Pellon, Cirurgião Plástico

"O LipAge representa o compromisso da Cryopraxis com a inovação responsável e baseada em ciência. Investimos anos em pesquisa e desenvolvimento para criar uma solução que atenda aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança. Nossa missão é oferecer aos profissionais de saúde ferramentas que ampliem o horizonte terapêutico da medicina regenerativa brasileira, sempre priorizando o bem-estar do paciente e a excelência técnica."

— Eduardo Cruz, CEO da Cryopraxis

Contexto e relevância científica

O 61º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica é o principal evento científico da especialidade no país, reunindo anualmente os maiores nomes da cirurgia plástica nacional e internacional. A participação da Cryopraxis reforça o compromisso da empresa com a evolução constante da medicina regenerativa e sua integração à prática clínica baseada em evidências.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, com crescimento significativo em cirurgias reconstrutivas nos últimos anos. O mercado de medicina regenerativa no país apresenta expansão acelerada, com tecnologias de criopreservação ganhando relevância crescente entre especialistas.

Diferenciais técnicos e regulatórios

O LipAge atende às diretrizes da ANVISA para processamento e armazenamento de material biológico humano, seguindo as normas estabelecidas pela RDC 347/2020. A Cryopraxis oferece:

Laboratório certificado ISO 9001:2015 para gestão de qualidade

Infraestrutura com redundância elétrica e backup de nitrogênio líquido para máxima segurança

Sistema de rastreabilidade completa do material biológico

Equipe técnica especializada com expertise em biotecnologia e criopreservação

Protocolos validados cientificamente e em conformidade com boas práticas internacionais

Sobre a Cryopraxis

A Cryopraxis é pioneira no Brasil em soluções de criopreservação e biotecnologia aplicada à medicina regenerativa. Com mais de duas décadas de atuação, a empresa integra o grupo Axis Biotec e mantém infraestrutura técnico-laboratorial de alto padrão para o armazenamento seguro de células, tecidos e produtos biológicos avançados.

O LipAge integra o portfólio de tecnologias desenvolvidas para apoiar médicos, pesquisadores e instituições na construção de terapias inovadoras que unem ciência, segurança e potencial terapêutico. A empresa mantém compromisso contínuo com pesquisa e desenvolvimento de soluções que ampliem as possibilidades da medicina regenerativa no Brasil.

Para mais informações, entrevistas e material de apoio:

Assessoria de Comunicação Cryopraxis

E-mail: [email protected] | Telefone: (21) 2141-7777

Website: www.cryopraxis.com.br

Material complementar disponível sob solicitação:

apresentação técnica, imagens em alta resolução e informações para profissionais

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838758/CRYOPRAXIS___MARCO_AURELIO_PELLON.jpg

FONTE Cryopraxis