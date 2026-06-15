TENA apoia Junho Violeta e reforça importância da capacitação de cuidadores diante do aumento da violência contra idosos

Violência interpessoal contra pessoa idosa cresceu 226,3% entre 2014 e 2024 no Brasil. Marca da Essity disponibiliza conteúdo gratuito com orientações práticas para cuidados diários, higiene e prevenção de negligência.

SÃO PAULO, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos, que faz parte da Essity, líder global em higiene e saúde, apoia a campanha Junho Violeta, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. O tema ganha relevância diante do avanço dos casos de violência interpessoal contra esse público no país: segundo o Atlas da Violência 2026, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as notificações desse tipo de violência cresceram 226,3% entre 2014 e 2024 no Brasil.

Violência interpessoal aumenta contra idosos no Brasil e capacitação de cuidados oferecida por TENA pode evitar negligência DIVULGAÇÃO TENA

Somente em 2024, foram registrados 30.097 casos de violência interpessoal contra pessoas idosas na rede de saúde, o equivalente a uma taxa de 88,4 notificações por 100 mil habitantes com mais de 60 anos. O estudo aponta ainda que negligência, abandono e situações de vulnerabilidade no ambiente doméstico estão entre os principais fatores associados ao agravamento da saúde e da segurança dessa população.

O Atlas também chama atenção para outro dado preocupante: as mortes por quedas cresceram de forma expressiva entre os idosos. Desde 2000, os óbitos decorrentes de quedas aumentaram 345% entre homens e 630% entre mulheres. Segundo o estudo, o avanço do envelhecimento populacional exige que o debate sobre violência contra idosos inclua também prevenção, cuidado contínuo, adaptação do ambiente doméstico e apoio aos cuidadores.

O cenário também chama atenção para a rotina de familiares e profissionais envolvidos em atividades de cuidados diários. A pesquisa "TENA: Hábitos & Atitudes dos Cuidadores", realizada pela MindMiners e divulgada em 2026, aponta que seis em cada dez cuidadores brasileiros não possuem formação específica para exercer a função.

"Cuidar de uma pessoa idosa exige atenção constante, conhecimento técnico e sensibilidade para identificar mudanças físicas, emocionais e comportamentais. Muitas situações de negligência ou violência acontecem pela falta de orientação adequada sobre higiene, mobilidade, prevenção de lesões e manejo da incontinência urinária", afirma Patrícia Fera, doutora em Ciências da Saúde – Urologia pela Unifesp e enfermeira consultora de TENA.

A especialista destaca ainda que o suporte aos cuidadores é parte importante da promoção da saúde e da dignidade da pessoa idosa. "Quando o cuidador recebe informação de qualidade, ele se sente mais preparado para lidar com os desafios da rotina e consegue oferecer um cuidado mais seguro, confortável e humanizado. O acesso à informação ajuda inclusive na prevenção de situações de abandono, isolamento e violência psicológica", diz.

Alinhada com as ações de conscientização do Junho Violeta, TENA disponibiliza gratuitamente o conteúdo "Cuidado & Conforto com TENA", com pílulas de conhecimento voltadas a familiares e cuidadores profissionais. O material reúne orientações práticas sobre higiene, troca de produtos para incontinência urinária adulta, prevenção de lesões de pele, conforto, mobilidade e acolhimento no dia a dia do cuidado.

Além do conteúdo educativo, TENA oferece produtos para incontinência urinária adulta desenvolvidos para auxiliar a rotina de cuidados, com tecnologias voltadas à absorção rápida de urina e ao controle de odor.

Os interessados no conteúdo devem acessar a página oficial de TENA.

SERVIÇO

Casos de violência contra pessoas idosas podem ser denunciados de forma gratuita e anônima por meio do Disque 100, canal oficial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em situações de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

FONTE TENA