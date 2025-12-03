Tendências para 2026: esses são os procedimentos estéticos que estarão em alta para o ano que vem

Com foco em inovação, ciência e segurança, dermatologista antecipa os procedimentos que aliam tecnologia e resultados naturais que serão mais buscados nos consultórios

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a virada do ano se aproximando, a busca por uma pele mais saudável se intensifica. Por isso, na lista de desejos para 2026, a meta de "cuidar mais da minha pele" figura como prioridade para muitas pessoas. Especialistas em dermatologia já delineiam as principais tendências que moldarão o cenário da estética no próximo ano, com foco em procedimentos que promovem a regeneração completa e realçam a beleza de forma natural.

GALDERMA – CAPA PICTURES/EDWARD LINSMIER [retiramos a imagem do brand center da Galderma] (PRNewsfoto/Galderma)

"A busca por uma pele mais firme, rejuvenescida e com aspecto natural será a grande tendência de 2026. Os pacientes desejam resultados que celebrem sua individualidade, sem exageros. Nesse sentido, a ciência tem nos proporcionado ferramentas cada vez mais sofisticadas para atingir esse objetivo", comenta a dermatologista Mariana Rita Fernandes (CRM-RJ 521023969 /RQE 28443).

Tratamentos que regeneram a pele

Segundo a médica, um dos segredos para uma pele saudável e duradoura reside na sua capacidade de se regenerar. Em 2026, a medicina estética aprofundará este entendimento e a aplicação de tratamentos que ativam os mecanismos naturais de renovação celular. Entre as abordagens mais promissoras estão os bioestimuladores de colágeno. "Já existem, hoje, tratamentos que não se limitam a estimular o colágeno. Eles oferecem outros benefícios importantes para a regeneração da pele, como a capacidade de reconstruir suas três camadas e de estimular a produção de elastina. Essa abordagem multifacetada é o que nos permite obter resultados mais duradouros a longo prazo, melhorando a qualidade da pele de dentro para fora", explica.

É o caso de Sculptra®, o únicoA bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa1,2B. Além de estimular a produção de colágeno e elastina, com resultados que podem durar até mais de 2 anos2-6, ele age aumentando a espessura dérmica4,7 e regenerando a matriz extracelular8, estrutura que sustenta as células e regula suas funções.

A dermatologista também esclarece que, em complemento a esses procedimentos em consultório, a rotina de cuidados diários não deve ser deixada de lado. "A limpeza adequada e a fotoproteção continuam sendo pilares inegociáveis para a saúde da pele. Além disso, a incorporação de produtos com ativos regenerativos, como peptídeos que impulsionam a produção de colágeno, torna-se cada vez mais estratégica, tanto para gerenciar o envelhecimento da pele, quanto para potencializar os resultados dos tratamentos estéticos", explica a médica.

Um exemplo é Alastin®, marca de skincare regenerativo recém-lançada no Brasil. Alguns produtos da linha contam com a exclusiva Tecnologia TriHex®, uma combinação exclusiva de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. O uso associado de Sculptra® e Alastin® Restorative Skin ComplexC, por exemplo, já favorece resultados estéticos superiores, com melhora da radiância, textura e ao fotodano, além de conferir maior densidade e firmeza9.

Tratamentos que realcem a beleza natural

Além da regeneração, a busca por realçar a beleza natural, de forma sutil e harmoniosa, continuará sendo uma prioridade em 2026. Nesse contexto, os tratamentos com ácido hialurônico injetável desempenham um papel essencial nesta demanda.

"Nem todo ácido hialurônico injetável é igual. Enquanto os géis fluidos são ideais para áreas dinâmicas, os mais densos podem ser usados para repor volume, e os mais firmes projetam e contornam a estrutura óssea. Essa versatilidade do ácido hialurônico o torna um componente insubstituível na medicina estética, o que nos permite oferecer resultados mais personalizados e naturais", afirma a Dra. Mariana.

Uma das opções disponíveis no mercado é Restylane®, linha reconhecida por redefinir contornos10-12 e melhorar a qualidade da pele13-15, entregando naturalidadeC e personalização12,16-20D. O portfólio contempla um tipo de ácido hialurônico injetável para cada região da face: para contorno e projeção do rosto, há o Restylane® Defyne™21-23; para sustentação e lifting, o Restylane® Lyft™23-24; para suavizar linhas e rugas, o Restylane® Lidocaine™25.

Agora, se o desejo é volumizar os lábios, Restylane® Kysse™26,27 é uma aposta certeira, por ser a escolha mais recomendada pelos profissionais de saúde28. A adição mais recente ao portfólio é Restylane® Shaype™, que foi desenvolvido para simular a projeção, forma e estrutura óssea do queixo23,30,31.

Tratamentos para gerenciar mudanças no rosto após perda de peso

Uma demanda crescente que deve impulsionar a combinação desses procedimentos em 2026 é a busca por mitigar os efeitos do uso de medicamentos para perda de peso na aparência facial. A rápida redução de gordura pode levar à flacidez e à perda de volume no rosto, um fenômeno conhecido como 'derretimento facial'32.

Como explica Dra. Mariana, iniciar o tratamento estético simultâneo ao tratamento para perder peso pode aumentar as chances de melhorar resultados estéticos. "Essa abordagem conjunta nos permite acompanhar de perto as mudanças no rosto do paciente, ajustando as intervenções estéticas conforme a perda de peso avança. Enquanto os bioestimuladores agem para restaurar a firmeza da pele, o ácido hialurônico injetável entra para repor volumes perdidos e refinar contornos, com ambos devolvendo uma aparência mais saudável à face", complementa.

Vale ressaltar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

