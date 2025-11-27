Vai mudar sua rotina de skincare? Veja como fazer isso sem irritar a pele

Galderma

27 nov, 2025, 22:07 GMT

Dermatologista ensina como trocar produtos na rotina de forma segura e eficaz

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A vontade de experimentar novos produtos de skincare é algo comum entre quem ama cuidar da pele — especialmente com tantas novidades chegando ao mercado. Para falar sobre o assunto, convidamos a médica dermatologista Marcella Araujo (CRM-SE 0002994 / RQE 2796), que explica que a principal causa de irritações durante a troca da rotina é o excesso de estímulos, sem o devido tempo de adaptação.

"A pele precisa se acostumar aos novos ativos. Quando introduzimos muitos produtos de uma vez, especialmente os que contêm ácidos, vitamina C ou retinoides, é comum surgirem sinais de sensibilidade, como ardor e vermelhidão. O ideal é trocar um produto por vez, observando a resposta da pele por alguns dias antes de realizar a mudança", orienta a dermatologista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul (SBD-RS)1, mudanças na rotina de skincare devem ser feitas com cuidado, já que trocar produtos sem considerar o tipo de pele e seus ingredientes pode causar irritação ou sensibilidade. Além disso, muitas vezes, rotinas sem o devido cuidado podem irritar a pele se não forem personalizadas. Por isso, há a necessidade de verificar ingredientes, tipo de pele, textura e fragrância.

Troque um produto por vez

A pressa em ver resultados pode ser uma armadilha. Trocar vários produtos de uma só vez dificulta identificar o que realmente funciona — e o que pode estar causando uma possível irritação. "O ideal é realizar a mudança de um produto por semana, observando como a pele reage antes de trocar o próximo", orienta a médica Marcella.

Faça teste de sensibilidade antes de aplicar no rosto todo

Antes de usar qualquer produto novo, aplique uma pequena quantidade na lateral do rosto ou no antebraço e aguarde 24 horas. Caso surja vermelhidão ou ardência, o ideal é suspender o uso. "Esse simples cuidado pode evitar reações mais intensas em áreas mais sensíveis do rosto", reforça a dermatologista.

Sinais como ardor, coceira, descamação ou vermelhidão são indicativos de que a pele não está tolerando algum produto. Nessas situações, é essencial interromper o uso imediatamente e buscar orientação profissional.

Prefira fórmulas suaves e confiáveis

Dra. Marcella destaca que, especialmente em momentos de troca de produtos, é importante optar por fórmulas testadas dermatologicamente, sem fragrâncias ou álcool, para reduzir o risco de irritação. Ela reforça que manter a pele hidratada é fundamental durante esse processo — inclusive para quem tem pele oleosa. "A hidratação ajuda a preservar a barreira cutânea e evita o efeito rebote. O segredo está no equilíbrio entre limpeza, hidratação e proteção solar", explica.

Use sempre protetor solar durante o dia

Independentemente da estação ou da quantidade de produtos usados, o filtro solar é indispensável. Ele protege contra os danos causados pelos raios UV e evita que novos ativos causem irritação quando expostos ao sol.

Sendo assim, selecionamos algumas opções seguras e eficazes para incluir na rotina diária de skincare. Confira:

Cetaphil® Espuma de Limpeza Suave 236ml foi desenvolvida especialmente para peles sensíveis2, limpando com suavidade sem remover a hidratação natural da pele3. Com ação hidratante promovida pela glicerina e pantenol em sua fórmula 4, o produto deixa uma sensação de maciez5A.

Dermotivin® Soft Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml é ideal para peles secas ou sensibilizadas. Com tecnologia Soft Complex, o produto forma um filme protetor hidratante não oleoso6B. Além disso, possui fórmula com alta tolerância7 que limpa a pele sem irritar.

Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso8, com uma hidratação imediata e prolongada por 72 horas após uma única aplicação9. Além disso, não deixa a sensação de pele pesada, oleosa e pegajosa, pois é absorvido instantaneamente10. Apresenta também exclusivo Complexo HydroSensitiv com blue daisy, um ingrediente natural calmante.

Cetaphil® Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos 15ml, com apenas 28 dias de uso, melhora das olheiras e da aparência das rugas, assim como da luminosidade e da firmeza do contorno dos olhos11. Clinicamente comprovado para ser suave em peles sensíveis, apresenta exclusivo Complexo HydroSensitiv com blue daisy, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50% proporcionando maior retenção e hidratação12C.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista. 

Sobre a Galderma
A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

