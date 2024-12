TeraBox oferece compartilhamento ilimitado e gratuito de arquivos grandes para usuários registrados

- O TeraTransfer da TeraBox capacita usuários registrados e não registrados com uma maneira eficiente e descomplicada de compartilhar arquivos grandes.

- Promoção exclusiva de assinatura de ano novo disponível agora.

TÓQUIO, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- TeraBox ("TeraBox" ou "a Empresa"), um serviço de armazenamento em nuvem de confiança global com sede em Tóquio, atendeu à demanda global por transferência e compartilhamento de dados sem interrupções. Fazendo jus ao seu slogan Store Big, Share Bigger, ela oferece 1024 gigabytes de armazenamento em nuvem gratuito e transferências ilimitadas de arquivos grandes para usuários registrados, permitindo que usuários não registrados compartilhem arquivos de até 5 GB gratuitamente.

Seu recurso TeraTransfer gera um link de compartilhamento rápido de curto prazo ou permanente com apenas um clique, permitindo o compartilhamento fácil de arquivos grandes para usuários registrados e não registrados. Para os usuários registrados, a TeraBox permite o acesso multicanal pelo aplicativo ou versão web a partir de qualquer dispositivo para facilitar a geração de links e o compartilhamento de arquivos.

"Estamos orgulhosos de fornecer a principal solução de armazenamento gratuito do mundo para atender às necessidades dos usuários de compartilhar arquivos grandes", comentou Yu Furuya, líder de produto da TeraBox. "Continuamos comprometidos em aprimorar a experiência do usuário por meio da inovação tecnológica contínua, permitindo que nossa vasta base de usuários gerencie e compartilhe seu conteúdo importante com maior facilidade".

Enquanto isso, a TeraBox também atualizou seu design de interface de aplicativo para simplificar a navegação no aplicativo com uma pesquisa proeminente na página inicial, uma exibição simplificada da barra de ferramentas e uma interface clara e com contraste forte para fornecer experiências melhores e fáceis de usar de compartilhamento e armazenamento de arquivos, consolidando sua posição como uma plataforma líder para o compartilhamento de arquivos grandes.

Com o ano terminando, TeraBox envia sinceros cumprimentos de Ano Novo com alegres ofertas sazonais. Os usuários que usam iOS, Android, Linux, MAC, Windows ou o site, que precisam armazenar e compartilhar arquivos grandes, podem baixar a TeraBox e usar o código SOCIAL70OFF para comprar serviços premium da TeraBox pelo melhor preço do ano. Qualquer pessoa interessada pode acioná-lo copiando o código e abrindo o aplicativo ou pesquisando o código na barra de pesquisa. Até 2048 GB (2 TB) de espaço de armazenamento para uma experiência de uso mais extrema será garantido.

Além disso, usuários, parceiros, reguladores, funcionários, investidores e a comunidade em geral são bem-vindos para saber mais sobre a TeraBox em seu site oficial, canal do YouTube e seu popular Programa de Recomendação.

Sobre a TeraBox

A TeraBox, criada pela Flextech Inc., é um serviço de armazenamento em nuvem de confiança global com sede em Tóquio, Japão. O serviço possui orgulhosamente as certificações ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27018, demonstrando seu compromisso com os principais padrões de segurança de dados. Com foco no armazenamento em nuvem inteligente, eficiente e seguro, a TeraBox se dedica a fornecer aos usuários soluções inovadoras e fáceis de usar para suas necessidades de armazenamento de dados. Baixe o aplicativo TeraBox em dispositivos Android, iOS, Linux, Mac e Windows ou visite www.terabox.com para acesso on-line.

FONTE Flextech Inc.