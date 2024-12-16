شركة TeraBox توفر مشاركة ملفات كبيرة غير محدودة مجانًا للمستخدمين المسجلين

- تُتيح ميزة TeraTransfer من منصة TeraBox للمستخدمين المسجلين وغير المسجلين طريقة فعّالة وسهلة لمشاركة الملفات الكبيرة.

- عرض حصري لعضوية العام الجديد متوفر الآن.

مدينة طوكيو، 15 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- منصة TeraBox ("TeraBox" أو "الشركة")، وهي خدمة تخزين سحابية موثوقة عالميًا مقرها في طوكيو، تعالج الطلب العالمي على نقل البيانات ومشاركتها بشكل سلس. وفقًا لشعار المنصة، Store Big Share Bigger (خزن الكثير وشارك أكثر)، فإنها توفر 1024 جيجابت من التخزين السحابي المجاني مع نقل ملفات كبيرة غير محدودة للمستخدمين المسجلين، مع السماح للمستخدمين غير المسجلين بمشاركة ملفات تصل إلى 5 جيجابت مجانًا.

تعمل ميزة TeraTransfer من المنصة على إنشاء رابط مشاركة سريع قصير الأجل أو دائمة بنقرة واحدة فقط، ما يتيح مشاركة ملفات كبيرة بسهولة لكل من المستخدمين المسجلين وغير المسجلين. بالنسبة للمستخدمين المسجلين، تسمح TeraBox بالوصول للمنصة عبر قنوات متعددة من خلال التطبيق أو متصفح الويب من أي جهاز؛ لتوليد الروابط ومشاركة الملفات بسهولة.

قال Yu Furuya، رئيس المنتجات في TeraBox: "نحن نفخر بتقديم الحل الرائد عالميًا للتخزين المجاني لتلبية احتياجات المستخدمين لمشاركة الملفات الكبيرة". "ما زلنا ملتزمين بتعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر، ما يتيح لقاعدة المستخدمين الواسعة لدينا إدارة المحتوى المهم ومشاركته بسهولة أكبر".

وفي الوقت نفسه، قامت TeraBoxبترقية تصميم واجهة تطبيقها لتسهيل التنقل داخل التطبيق، حيث أضافت ميزة بحث هامة في الصفحة الرئيسية، وأسلوب عرض مُبسط لشريط الأدوات، بالإضافة إلى مظهر يتميز بتباين واضح وقوي؛ لتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمستخدمين في مشاركة الملفات وتخزينها، ما يعزز مكانتها كمنصة رائدة في مشاركة الملفات الكبيرة.

مع انتهاء السنة، تعبر TeraBox عن تهانيها للسنة الجديدة مع عروض موسمية مرحبة. لمستخدمي نظام التشغيل iOS أو Android أو Linux أو MAC أو Windows أو الموقع الإلكتروني، الذين يحتاجون إلى تخزين الملفات الكبيرة ومشاركتها، نحن ندعوهم لتنزيل TeraBox واستخدم الرمز SOCIAL70OFF لشراء خدمات TeraBox المميزة بأفضل سعر على مدار السنة. يمكن لأي شخص مهتم تشغيل الرمز عن طريق نسخ الرمز ثم فتح التطبيق، أو عن طريق البحث عن الرمز في شريط البحث. سيتم منح ما يصل إلى 2048 جيجابت (2 تيرابت) من مساحة التخزين للتمتع بتجربة استخدام لا تعرف الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، نرحب بالمستخدمين والشركاء والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والمجتمع على نطاق أوسع على معرفة المزيد عن TeraBox على الموقع الرسمي ، و قناة يوتيوب ، و برنامج التسويق بالإحالة الخاص بالشركة.

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