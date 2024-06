TerraPay expande presença nas Américas com nomeação estratégica de Juan Loraschi como vice-presidente - chefe da América do Norte

MIAMI, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A TerraPay, líder global em transferência de dinheiro, tem o prazer de anunciar a nomeação de Juan Loraschi como vice-presidente – chefe de negócios da América do Norte. Essa adição estratégica ressalta o compromisso da TerraPay de aprofundar sua presença no crescente mercado de transferências de dinheiro nas Américas.

Juan ingressa na TerraPay com uma carreira distinta nos setores de serviços financeiros e produtos de consumo. Com vasta experiência em gestão geral e operações e experiência internacional significativa, ele demonstrou sua capacidade de impulsionar o crescimento lucrativo nos mercados doméstico e global.

O mercado dos EUA, que superou US$ 200 bilhões em remessas em 2023, continua apresentando oportunidades significativas de crescimento. O mercado de transferência de dinheiro nas Américas se expandiu 25 vezes nos últimos 30 anos, sem sinais de desaceleração. A liderança estratégica de Juan será fundamental à medida que capitalizamos esse potencial.

A carreira de Juan inclui papéis proeminentes na Western Union em vários cargos de liderança, incluindo vice-presidente global de Go-To-Market & Pricing - chefe da região nordeste dos EUA, chefe da região andina e América Central e na Intermex como vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Sua fluência em inglês, espanhol e português, combinada com suas excepcionais habilidades interpessoais, o colocam em uma posição privilegiada para liderar os esforços da TerraPay nas Américas.

Recebendo Juan na equipe, Sudhesh Giriyan, presidente de pagamentos transfronteiriços da TerraPay, disse: "Estou muito feliz por Juan se juntar à equipe. Ele traz consigo uma vasta experiência e um profundo conhecimento do mercado das Américas, o que, sem dúvida, será inestimável para a jornada da TerraPay, especialmente à medida que continuamos a expandir nossa presença na região. Seu histórico de impulsionar o crescimento e sua visão estratégica se alinham perfeitamente com nossos objetivos e missão."

Juan Loraschi, VP – chefe da América do Norte na TerraPay, expressou seu entusiasmo, afirmando: "Estou muito feliz por fazer parte da missão da TerraPay de revolucionar a transferência global de dinheiro. O mercado da América do Norte apresenta enormes oportunidades, e estou ansioso para contribuir para o crescimento e sucesso da TerraPay na região."

A nomeação de Juan está pronta para alavancar as oportunidades em toda a região das Américas, impulsionando as iniciativas estratégicas da TerraPay para melhorar a inclusão financeira, simplificar os pagamentos transfronteiriços e promover o crescimento sustentável.

Para perguntas da mídia, entre em contato com: [email protected]

Sobre a TerraPay:

A TerraPay simplifica a transferência global de dinheiro – fornecendo uma única conexão com a rede de pagamentos transfronteiriços mais expansiva regulamentada em 31 mercados globais e permitindo pagamentos para 144 países de recebimento, 210+ países de envio, 7,5 bilhões + contas bancárias e 2,1 bilhões + carteiras móveis. A TerraPay tem a missão de conectar um mundo financeiro sem fronteiras, tornando instantânea a transferência de dinheiro em qualquer lugar, além de confiável, transparente e totalmente compatível. A TerraPay amplia os limites para as empresas globais – que vão desde bancos, fintechs e operadores de transferência de dinheiro até empresas de viagens, plataformas de economia criativa e mercados de comércio eletrônico – ao mesmo tempo em que impulsiona a inclusão financeira até mesmo nos mercados mais inacessíveis. Fundada em 2014, a TerraPay está sediada em Londres, com escritórios globais em Bangalore, Dubai, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, Haia, Dakar, Joburg, Nairobi, Milão, Singapura e está a expandir-se rapidamente, tendo recebido financiamento dos principais investidores, incluindo a IFC (o Banco Mundial), Prime Ventures, Partech Africa e Visa.

Para mais informações, visite: terrapay.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

FONTE TerraPay