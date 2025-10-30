The 138th Canton Fair: PHOMI's Sustainable Building Material Solutions Take Center Stage

GUANGZHOU, China, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A 138ª Canton Fair, uma importante janela para observar as tendências do comércio exterior da China, chegou ao fim com sucesso. Neste evento de renome mundial, a PHOMI fez uma aparição marcante com uma variedade de seus principais produtos de todos os cenários, materiais de construção sustentáveis.

Principais linhas de produtos atraentes com competitividade proeminente em todos os cenários

Durante a feira, os três principais produtos da PHOMI cobriram de forma abrangente os cenários de aplicação de "teto, piso e parede", tanto em ambientes internos quanto externos, tornando-se um grande destaque no local.

Entre elas, a Cortina eDisplay se destacou como o "produto estrela" da feira. Com seu impressionante apelo visual, multifuncionalidade e compromisso com o design ecológico, conquistou o Prêmio Ouro do Canton Fair Design Innovation Award (Prêmio CF). Sua instalação modular conveniente e vantagens de baixo carbono e ecológicas atraíram inúmeras consultas de compradores no local, demonstrando totalmente o valor inovador do produto e o reconhecimento do mercado no campo da decoração arquitetônica.

O eBIPV (eSolarFacade) integra de forma inovadora a tecnologia de geração de energia fotovoltaica dentro da função de construir paredes de cortina. Ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de decoração arquitetônica, atinge a autossuficiência energética, fornecendo uma solução integrada "estética + economia de energia" para uma arquitetura mais ecológica e se alinhando de perto com a tendência global de desenvolvimento com baixas emissões de carbono.

O eCovering autodesenvolvido da PHOMI segue rigorosamente o padrão nacional de proteção contra incêndio Classe A. Ele combina as características das propriedades de baixo carbono durante todo o seu ciclo de vida e apresenta alta durabilidade, tornando-o amplamente aplicável em cenários de paredes e pisos internos. Isso fornece uma proteção dupla para a segurança e o desempenho ambiental dos edifícios.

É relatado que essas três séries de produtos funcionaram em sinergia, formando uma capacidade de cobertura para todos os cenários que abrange decoração de interiores para paredes de cortina externas e de requisitos funcionais para design estético.

A atenção global focada e a cooperação no local cresceram

A repórter observou no local da Canton Fair que o estande da PHOMI estava continuamente lotado de visitantes. Participantes de todo o mundo mostraram um forte interesse nos materiais de construção sustentáveis da PHOMI.

Em um canto do estande, representantes dos centros de operações internos da PHOMI estavam envolvidos em discussões animadas com equipes da Arábia Saudita, Catar, Turquia, Rússia, Índia e outros países. Eles realizaram explorações aprofundadas sobre aspectos como as características de novos produtos, aplicativos de mercado e modelos de cooperação. Eles frequentemente tomavam notas sobre os materiais, e a atmosfera no local era extremamente animada. Múltiplas intenções de cooperação aprofundada para novos produtos foram inicialmente alcançadas.

Do outro lado do estande, a área de sinalização também era uma colmeia de atividades. Representantes de empreiteiros de engenharia de países como Bulgária, Equador e Nigéria, depois de aprender cuidadosamente sobre o desempenho e as vantagens do produto, não hesitaram em assinar acordos de cooperação no local e fazer pedidos. Esses pedidos abrangeram projetos de construção de diferentes escalas e tipos, refletindo plenamente a adaptabilidade e a competitividade dos produtos da PHOMI no mercado global.

