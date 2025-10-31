Edición 138 de la Canton Fair: las soluciones de materiales de construcción sostenibles de PHOMI en el centro de atención

GUANGZHOU, China, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ --

La 138.ª Canton Fair, una importante oportunidad para observar las tendencias del comercio exterior de China, concluyó con éxito. En este evento de renombre mundial, PHOMI presentó una importante serie de productos principales: materiales de construcción sostenibles para todo tipo de escenarios.

Líneas de productos principales llamativas con una destacada competitividad en todos los escenarios

Durante la feria, los tres productos clave de PHOMI abarcaron los escenarios de uso en "techos, suelos y paredes" de forma integral, tanto en espacios interiores como en exteriores y se convirtieron en uno de los principales atractivos del evento.

Entre ellos, la cortina eDisplay se destacó como el "producto estrella" de la feria. Gracias a su impresionante atractivo visual, su multifuncionalidad y su compromiso con el diseño ecológico, se alzó con el premio de oro del premio a la innovación en diseño de Canton Fair (CF Award). Su práctica instalación modular y sus ventajas de bajas emisiones de carbono y respeto al medio ambiente atrajeron numerosas consultas de compradores en el sitio, y demostró por completo el valor innovador del producto y su reconocimiento en el mercado de la decoración arquitectónica.

El sistema eBIPV (eSolarFacade) integra de forma innovadora la tecnología de generación de energía fotovoltaica al ejercer una función de paredes cortina en los edificios. Mientras cumple con los requisitos de decoración arquitectónica, logra la autosuficiencia energética y proporciona una solución integrada "estética + ahorro de energía" para una arquitectura más ecológica, y está en perfecta consonancia con la tendencia mundial del desarrollo bajo en carbono.

El sistema eCovering desarrollado a nivel interno por PHOMI cumple de manera estricta con la norma nacional de protección contra incendios de Clase A. Además, este sistema combina las características de las propiedades de bajas emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida y presenta alta durabilidad, lo que la hace ampliamente aplicable en escenarios de paredes y suelos en espacios interiores. Estas características ofrecen doble protección tanto para la seguridad como para el desempeño ambiental de los edificios.

Según se informa, estas tres series de productos funcionaron en sinergia para generar una capacidad de cobertura para todo tipo de escenarios que abarca desde la decoración de interiores hasta los muros cortina en exteriores, y desde los requisitos funcionales hasta el diseño estético.

Concentró la atención mundial e impulsó la cooperación en el sitio

El periodista observó en el recinto de la Canton Fair que el stand de PHOMI estaba continuamente lleno de visitantes. Participantes de todo el mundo mostraron un gran interés en los materiales de construcción sostenibles de PHOMI.

En un rincón del stand, representantes de los centros operativos internos de PHOMI mantenían animadas conversaciones con equipos de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Rusia, India y otros países. Estos representantes exploraron en profundidad aspectos como las características de los nuevos productos, sus usos en el mercado y los modelos de cooperación. Con frecuencia tomaron notas sobre los materiales y el ambiente en el lugar, que estuvo extremadamente animado. Se lograron múltiples acuerdos de cooperación en profundidad iniciales para nuevos productos.

Al otro lado del stand, la zona de firmas también tuvo mucha actividad. Representantes de contratistas de ingeniería de países como Bulgaria, Ecuador y Nigeria, tras conocer al detalle el rendimiento y las ventajas del producto, no dudaron en firmar acuerdos de cooperación de inmediato y realizaron pedidos. Estos pedidos incluyeron proyectos de construcción de diferentes escalas y tipos, lo que refleja por completo la competitividad y la capacidad de adaptación de los productos de PHOMI en el mercado mundial.

