Timekettle anuncia grande atualização de software, lançando o AI Translation Lab

SHENZHEN, China, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Timekettle, uma empresa inovadora em rápido crescimento de soluções de comunicação entre idiomas, anunciou uma atualização de software significativa com o lançamento do AI Translation Lab, que servirá como uma nova plataforma para introduzir rapidamente recursos tecnológicos de ponta enquanto coleta feedback imediato do usuário para evitar o lançamento de funcionalidades subdesenvolvidas.

AI Translation Lab em app da Apple (PRNewsfoto/Timekettle)

O AI Translation Lab representa um grande avanço para tornar a comunicação digital mais pessoal, precisa e educacional em vários idiomas. Ele oferece uma série de recursos importantes que visam melhorar significativamente a precisão e a fluidez das traduções.

Compreendendo a importância de traduções precisas para nomes próprios e termos especializados em conversas cotidianas, o AI Translation Lab apresenta o Custom Lexicon (léxico personalizado), que permite aos usuários criar seus próprios termos vinculados a traduções específicas, garantindo sempre precisão. À medida que os usuários adicionam mais termos ao longo do tempo, eles notarão traduções cada vez mais precisas com esses glossários personalizados.

Em um esforço para neutralizar a sensação mecânica das ferramentas de tradução convencionais, o AI Translation Lab aprimorou seu recurso de voz para incorporar opções que emulam a tonalidade humana com sutis nuances emocionais. Os usuários agora têm a liberdade de selecionar entre vozes masculinas e femininas, garantindo uma experiência auditiva mais orgânica sem sacrificar a eficiência.

Personalizado para indivíduos que enfrentam obstáculos linguísticos práticos, como imigrantes ou empresários internacionais, o AI Language Tutor aproveita a sofisticada tecnologia de IA para facilitar experiências de aprendizagem interativas, com foco no aprimoramento da fluência e da pronúncia. Ao integrar o AI Language Tutor em seu ecossistema, a Timekettle não está apenas removendo barreiras de comunicação, mas também equipando os usuários com as habilidades necessárias para interações no mundo real.

Atualmente, o AI Translation Lab da Timekettle oferece suporte aos idiomas chinês, inglês e espanhol. Como parte do seu compromisso contínuo de tornar o mundo mais interligado, a Timekettle está empenhada em adicionar mais idiomas nas próximas atualizações, alinhando-se com o seu objetivo de criar um mundo onde as pessoas possam comunicar facilmente na sua língua nativa.

No mundo globalizado de hoje, as tecnologias e dispositivos fornecidos pela Timekettle estão se tornando essenciais não apenas para os viajantes, mas também para as empresas internacionais que necessitam de uma comunicação clara, sem os contratempos de atrasos ou erros devido a traduções deficientes. A criação do AI Translation Lab destaca a dedicação da Timekettle em desenvolver tecnologias que respondam ao que os usuários realmente desejam.

Abrindo uma porta para que os usuários evoluam do simples uso de tecnologias e dispositivos para contribuir ativamente para moldar nosso futuro, a Timekettle convida usuários globais a explorar seu AI Translation Lab, descobrir as ofertas mais recentes, compartilhar feedback instantaneamente e participar a marca na quebra de barreiras linguísticas através de tecnologia inovadora.

Sobre a Timekettle

Fundada em 2016, a Timekettle é uma fornecedora premiada e líder do setor de soluções de comunicação entre idiomas. Com sede em Shenzhen, China, a Timekettle também opera um centro de atendimento ao cliente em Los Angeles, Estados Unidos. Seus produtos excepcionais foram reconhecidos com inúmeros prêmios internacionais, incluindo o CES Innovation Award, o iF Design Award e o Japan Good Design Award.

Para obter mais informações, visite https://www.timekettle.co/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390826/Al_Translation_Lab.jpg

FONTE Timekettle