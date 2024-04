Timekettle kündigt großes Software-Update an und startet KI-Übersetzungslabor

SHENZHEN, China, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle, ein schnell wachsender, innovativer Anbieter von sprachübergreifenden Kommunikationslösungen, hat mit der Einführung des AI Translation Lab (KI-Übersetzungslabor) ein bedeutendes Software-Update angekündigt. Es dient als neue Plattform für die rasche Implementierung modernster technologischer Funktionen und sammelt gleichzeitig unmittelbares Nutzerfeedback, um die Veröffentlichung unzureichend entwickelter Funktionalitäten zu vermeiden.

AI Translation Lab in Apple App

Das AI Translation Lab stellt einen großen Fortschritt dar, um die digitale Kommunikation in verschiedenen Sprachen persönlicher, genauer und informativer zu gestalten. Es führt eine Reihe von Schlüsselfunktionen ein, die die Genauigkeit und Flüssigkeit von Übersetzungen erheblich verbessern.

Angesichts der Bedeutung präziser Übersetzungen von Eigennamen und Fachbegriffen in alltäglichen Konversationen verfügt das AI Translation Lab über ein benutzerdefiniertes Glossar, mit dem Benutzer ihre eigenen Begriffe eingeben und mit bestimmten Übersetzungen verknüpfen können, so dass die Präzision jedes Mal sichergestellt ist. Wenn die Nutzer im Laufe der Zeit weitere Begriffe hinzufügen, werden sie feststellen, dass die Übersetzungen mit diesen personalisierten Glossaren immer genauer werden.

In dem Bestreben, dem Maschinencharakter herkömmlicher Übersetzungstools entgegenzuwirken, hat das AI Translation Lab seine Sprachfunktion um Optionen erweitert, die eine menschenähnliche Tonalität mit subtilen emotionalen Nuancen nachahmen. Die Nutzer haben nun die Möglichkeit, zwischen männlichen und weiblichen Stimmen zu wählen, um ein natürlicheres Hörerlebnis zu schaffen, ohne Abstriche bei der Effizienz zu machen.

Der AI Language Tutor wurde speziell für Personen entwickelt, die mit praktischen Sprachproblemen zu kämpfen haben, wie z. B. Zugewanderte oder internationale Geschäftsleute. Er nutzt hochentwickelte KI-Technologie, um interaktive Lernerfahrungen zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sprachgewandtheit und der Aussprache liegt. Durch die Integration des AI Language Tutor in das Timekettle-Ökosystem werden nicht nur Kommunikationsbarrieren abgebaut, sondern die Nutzer auch mit den erforderlichen Fähigkeiten für reale Interaktionen ausgestattet.

Derzeit unterstützt das AI Translation Lab von Timekettle die Sprachen Chinesisch, Englisch und Spanisch. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt noch vernetzter zu machen und wird in den nächsten Updates weitere Sprachen hinzufügen, um eine Welt zu schaffen, in der die Menschen problemlos in ihrer Muttersprache kommunizieren können.

In der globalisierten Welt von heute sind die von Timekettle angebotenen Technologien und Geräte nicht nur für Reisende unverzichtbar, sondern auch für internationale Unternehmen, die eine klare Kommunikation benötigen, ohne dass es zu Verzögerungen oder Fehlern aufgrund schlechter Übersetzungen kommt. Die Einführung des AI Translation Lab unterstreicht das Engagement von Timekettle, Technologien zu entwickeln, die auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer eingehen.

Timekettle öffnet den Nutzern die Tür, sich von der bloßen Nutzung der Technologien und Geräte zu einem aktiven Beitrag zur Gestaltung unserer Zukunft zu entwickeln. Timekettle lädt weltweit Nutzer ein, das AI Translation Lab auszuprobieren, die neuesten Angebote zu entdecken, unmittelbar Feedback zu geben und die Marke dabei zu unterstützen, Sprachbarrieren durch innovative Technologie abzubauen.

Informationen zu Timekettle

Timekettle wurde 2016 gegründet und ist ein branchenführender und mehrfach ausgezeichneter Anbieter von sprachenübergreifenden Kommunikationslösungen. Der Hauptsitz von Timekettle liegt in Shenzhen, China, und das Unternehmen unterhält außerdem ein Kundenzentrum in Los Angeles, Vereinigte Staaten. Die einzigartigen Produkte von Timekettle wurden bereits mit verschiedenen internationalen Auszeichnungen prämiert, unter anderem mit dem CES Innovation Award, dem iF Design Award und dem Japan Good Design Award.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.timekettle.co/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390773/Al_Translation_Lab.jpg