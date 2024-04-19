時空壺宣布重大軟件更新，推出AI翻譯實驗室

由於日常對話中准確翻譯專有名詞和專業術語的重要性，AI翻譯實驗室推出了自定義詞庫功能，允許用戶創建與特定翻譯相關的自己的術語，讓翻譯更精准。隨著用戶逐漸添加更多術語，他們會發現由於這些個性化詞匯表，翻譯精准度越來越高。

為了消除傳統翻譯工具的機械感，AI翻譯實驗室增強了語音功能，加入了真人式發音和微妙情感細微差別的選項。用戶現在可以自由選擇男性和女性的聲音，確保在不影響效率的情況下獲得更自然的聽覺體驗。

AI口語外教專為移民或國際商務人員等遇到實際語言障礙的個人量身定制，利用先進的AI技術促進互動學習體驗，重點是提高流利度和發音。通過集成AI口語外教，時空壺不僅消除了溝通障礙，還為用戶提供了進行真實世界互動的必要技能。

目前，時空壺的AI翻譯實驗室支持中、英和西班牙三種語言。作為其使世界更加互聯互通的持續承諾的一部分，時空壺致力於在後續更新中添加更多語言，努力實現創造一個人們可以輕松用母語交流的世界的目標。

在當今全球化的世界中，時空壺提供的技術和設備不僅對旅行者而且對需要清晰溝通的國際企業來說都至關重要，避免因翻譯不佳而出現延誤或錯誤。AI翻譯實驗室的打造凸顯了時空壺致力於開發能夠滿足用戶實際需求技術的努力。

時空壺為用戶打開了一扇門，讓他們從簡單地使用技術和設備發展到積極為塑造我們的未來做貢獻，誠邀全球用戶探索AI翻譯實驗室，了解最新產品，即時分享反饋，與品牌一起通過創新技術打破語言障礙。

關於時空壺

時空壺成立於2016年，是一家行業領先且屢獲殊榮的跨語言溝通解決方案提供商。公司總部位於中國深圳，在美國洛杉磯設有客戶中心。其卓越的產品贏得了眾多國際榮譽，包括CES創新獎、iF設計獎和日本優良設計獎(Japan Good Design Award)。

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SOURCE Timekettle