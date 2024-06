Tirzepatida é superior ao placebo para tratar MASH (esteatohepatite associada à disfunção metabólica) e mais da metade dos pacientes alcançaram melhora na fibrose em 52 semanas

Os resultados do SYNERGY-NASH foram apresentados no Congresso da European Association for the Study of the Liver e simultaneamente publicados no The New England Journal of Medicine .

e simultaneamente publicados no . Também conhecida como esteatohepatite não-alcoólica (NASH), o acúmulo de gordura no fígado é grave, pois leva a processos inflamatórios, cicatrizes e morte de tecidos no fígado, podendo afetar a função do órgão.

SÃO PAULO, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Eli Lilly and Company anunciou os resultados do SYNERGY-NASH, um estudo de fase 2 com 190 pacientes, com ou sem diabetes tipo 2, para avaliar o uso de tirzepatida em adultos com esteatohepatite associada à disfunção metabólica (MASH) com fibrose em estágio 2 ou 3 comprovada por biópsia. Também conhecida como esteatohepatite não-alcoólica (NASH), o acúmulo de gordura no fígado é grave, pois leva a processos inflamatórios, cicatrizes e morte de tecidos no fígado, podendo afetar a função do órgão.

Segundo o estudo, que foi apresentado no Congresso da European Association for the Study of the Liver e simultaneamente publicado no The New England Journal of Medicine 1, a eficácia estimadai mostrou que 51,8%, 62,8% e 73,3% dos participantes que tomaram 5 mg, 10 mg e 15 mg, respectivamente, alcançaram uma ausência de MASH sem piora da fibrose na histologia hepática em comparação com 13,2% dos participantes que receberam placebo em 52 semanas de tratamento, atingindo o objetivo primário do estudo.

Em um desfecho secundário, a estimativa de eficácia mostrou que 59,1%, 53,3% e 54,2% dos participantes que tomaram 5 mg, 10 mg e 15 mg, respectivamente, alcançaram uma melhora da fibrose em um estágio ou mais sem piora do MASH em comparação com 32,8% dos participantes que receberam placebo. A avaliação de desfechos secundários adicionais mostrou que a tirzepatida foi associada a melhorias no peso corporal, marcadores sanguíneos de lesão hepática e biomarcadores de gordura hepática, inflamação e fibrose. Ainda que o estudo de fase 2 não tenha sido desenhado para provar que a tirzepatida melhora a fibrose, os resultados mostraram o potencial da molécula em todas as doses.

"MASH é a segunda causa mais comum para transplante de fígado nos Estados Unidos, destacando a necessidade de novas terapias2", disse Rohit Loomba, MD, MHSc, Chefe da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em San Diego. "O estudo é significativo, dada a necessidade urgente de opções de tratamento capazes de retardar a progressão da doença e potencialmente reduzir as complicações graves de saúde."

Os resultados da análise foram consistentes com as observadas na estimativa de eficáciaii:



Tirzepatida 5 mg Tirzepatida 10 mg Tirzepatida 15 mg Placebo Desfecho primário Resolução da MASH sem piora do quadro de fibrose (definido como não aumento do estágio de fibrose) na 52ª semana 43.6% (p<0.001) 55.5% (p<0.001) 62.4% (p<0.001) 9.8 % Desfecho secundário Diminuição do estágio de fibrose sem piora do MASH (definido como não aumento do score NASiii)* 54.9%

(p=0.016) 51.3% (p=0.039) 51.0% (p=0.043) 29.7 %

*os valores de p para o desfecho secundário são nominais e não foram ajustados para comparações múltiplas.

O perfil de segurança global da tirzepatida no SYNERGY-NASH foi semelhante ao observado nos estudos SURMOUNT e SURPASS. Os eventos adversos mais comumente relatados no SYNERGY-NASH foram gastrointestinais (náuseas, diarreia, diminuição do apetite, constipação e perda de peso) e geralmente leves a moderados em gravidade.

"A Lilly está muito satisfeita com a melhora da MASH observada no estudo SYNERGY-NASH e estamos encorajados pela melhora da fibrose observada", disse Jeff Emmick, MD, Ph.D., vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos da Lilly. "Estima-se que a MASH impacte mais de 19 milhões de adultos nos EUA até 20393 e, com base nos resultados do estudo, acreditamos que a tirzepatida pode ter o potencial de ajudar as pessoas que vivem com essa doença."

A Lilly já está em contato com a agência regulatória dos Estados Unidos, o FDA (Food and Drug Administration), sobre os próximos passos da tirzepatida para o tratamento do MASH.

Sobre o SYNERGY-NASH

SYNERGY-NASH foi um estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo de fase 2 que avaliou a eficácia e a segurança da tirzepatida em várias doses em adultos com esteatohepatite associada à disfunção metabólica confirmada por biópsia (MASH), anteriormente referida como esteatohepatite não alcoólica (NASH), com fibrose estágio 2 ou 3. O ensaio randomizou 190 participantes para receber tirzepatida 5 mg, 10 mg, 15 mg ou placebo, administrado por via subcutânea uma vez por semana durante 52 semanas. O desfecho primário foi a resolução da MASH sem piora da fibrose em 52 semanas. Os desfechos secundários incluíram melhora da fibrose sem piora do MASH.

Sobre tirzepatida

A tirzepatida é uma molécula de uso semanal que ativa os receptores dos dois hormônios incretínicos, o GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon). Os receptores GIP e GLP-1 são encontrados em áreas do cérebro humano importantes para a regulação do apetite. A tirzepatida demonstrou diminuir a ingestão de alimentos e modular a utilização de gordura. A tirzepatida está atualmente sendo estudada como um tratamento potencial para pessoas com obesidade e/ou sobrepeso com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp), apneia obstrutiva do sono (AOS) e esteatohepatite associada à disfunção metabólica (MASH). Estudos de tirzepatida na doença renal crônica (DRC) e na morbidade/mortalidade na obesidade (MMO) também estão em andamento.

A tirzepatida foi aprovada no Brasil como Mounjaro® para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 em setembro de 2023.

i A estimativa de eficácia representa a eficácia antes da interrupção do tratamento estudado.

ii A estimativa de tratamento representa a eficácia para participantes randomizados, independentemente da interrupção do tratamento.

iii O NAFLD Activity Score (NAS) é um score histológico que avalia a gravidade da doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), anteriormente chamada de doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD).

Referências:

Younossi Z, Paik J, Henry L, Yang J, Fernades G, Stepanova M, Nader F. The Growing Economic and Clinical Burden of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) in the United States . Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 2022;13,3(454 – 467). Doi:10.1016/j.jceh.2022.12.005 Paklar N, Mijic M, Filipec-Kanizaj T. The Outcomes of Liver Transplantation in Severe Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease Patients. Biomedicines. 2023;11(11):3096. doi:10.3390/biomedicines11113096 Loomba R, Hartman ML, Lawitz EJ, Vuppalanchi R, Boursier J, Bugianesi E, Yoneda M, Behling C, Cummings OW, Tang Y, Brouwers B, Robins DA, Nikooie A, Bunck MC, Haupt A, Sanyal AJ; SYNERGY-NASH Investigators. Tirzepatide for Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis with Liver Fibrosis. N Engl J Med. 2024 Jun 8 . doi: 10.1056/NEJMoa2401943. Epub ahead of print. PMID: 38856224.

Sobre a Eli Lilly do Brasil

A Lilly é uma empresa de medicina que transforma a ciência em cura para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Somos pioneiros em descobertas que mudam vidas há quase 150 anos e, hoje, nossos medicamentos ajudam mais de 51 milhões de pessoas em todo o mundo. Potencializando o poder da biotecnologia, química e medicina genética, seguimos avançando em novas descobertas para resolver alguns dos desafios de saúde mais importantes do mundo: redefinir o tratamento do diabetes; tratar a obesidade e reduzir seus efeitos devastadores de longo prazo; avançar na luta contra a doença de Alzheimer; oferecer soluções para alguns dos distúrbios mais debilitantes do sistema imunológico; e transformar os cânceres de tratamento mais difíceis em doenças controláveis. A cada passo em direção a um mundo mais saudável, somos motivados por uma coisa: melhorar a vida de milhões de pessoas. Isso inclui a realização de estudos clínicos inovadores que reflitam a diversidade do nosso mundo e trabalhar para garantir que nossos medicamentos sejam mais acessíveis aos pacientes. Para saber mais, acesse o site da Lilly do Brasil, e nossas redes sociais: Instagram, Facebook e LinkedIn.

FONTE Eli Lilly do Brasil