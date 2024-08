Ton, da Stone, lança plataforma gratuita para quem busca acelerar seu negócio e aumentar as fontes de renda

O Projeto AceleraTon foi desenvolvido para oferecer aulas gratuitas de gestão e vendas para quem quer começar ou crescer seu negócio

SÃO PAULO, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Ton, solução da Stone para autônomos e microempreendedores, anuncia o lançamento do AceleraTon, uma plataforma online e gratuita de capacitação em negócios destinada a quem busca criar ou ampliar suas fontes de renda e assim, melhorar a qualidade de vida. As aulas estarão disponíveis a partir de 15 de agosto, mas já é possível se cadastrar através do site https://www.aceleraton.com.br/

O AceleraTon é uma iniciativa de Impacto da StoneCo, implementada junto com a AgoSocial e tem como objetivo capacitar gratuitamente pessoas para geração de renda e capacitar empreendedores para acelerarem seus negócios. O programa conta com uma trilha educacional composta por 6 módulos - Educação financeira, Vendas, Formalização e Expansão de negócios, Empreendedorismo e Impacto - com a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no cotidiano.

A trilha de formação foca em empoderamento contábil e planejamento financeiro, além de inteligência intra e interpessoal e habilidades como comportamento empreendedor, confiança e resiliência. A capacitação inclui ainda técnicas e estratégias de atendimento, noções de marketing e uso estratégico das redes sociais. Os módulos oferecidos no programa proporcionam uma formação prática e completa em várias áreas cruciais para o sucesso dos negócios. Ao todo, são mais de 10 horas de vídeo e quizzes interativos para ajudar a fixar o conteúdo.

"É muito gratificante ver a expansão dos projetos de impacto corporativo da Stone. Eles reforçam a nossa missão de transformar vidas por meio da educação e capacitação e o nosso compromisso de parceria com os empreendedores brasileiros. Com iniciativas como essa, eles podem alcançar novos patamares em seus negócios e, consequentemente, melhorar sua qualidade de vida e impactar suas comunidades", comenta Carolina da Costa, Diretora de Impacto na StoneCo.

"Aqui na Stone, gostamos de ver as pessoas crescerem profissional e pessoalmente. E o AceleraTon é uma iniciativa que reflete nosso compromisso com a educação e a geração de renda para os microempreendedores. Com isso, traçamos mais um caminho que podemos percorrer juntos em prol do empreendedorismo e do desenvolvimento de habilidades essenciais que podem transformar vidas e negócios", observa Clara Mazzarella, Head de Impacto Corporativo na StoneCo.

Sobre o Ton

O Ton, solução da Stone, foi criado em março de 2020 com a missão de ser o principal parceiro do empreendedor autônomo em seus desafios de crescimento. O Ton oferece diferentes modelos de maquininha, planos de taxas, além de conta digital e outros serviços.

Sobre a AgoSocial

A AgoSocial está presente em cinco países (Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá e Angola) e 438 cidades. Com 12 metodologias já lançadas e mais de 1.000 horas de conteúdo entregues, atualmente compreende mais de 5.000 ONGs, negócios de impacto e cooperativas (48% dos empreendimentos têm foco em meio ambiente, educação e assistência social) e conta com cerca de 172 professores de referência. Até o momento, já foram capacitados mais de 5 mil empreendedores, levando ao mercado de impacto do país profissionais preparados para conduzir seus negócios.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

