TOPDON lança câmera termográfica de última geração com lente ajustável de 9 mm

ROCKAWAY, N.J., 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, principal fornecedor de tecnologia de ponta e ferramentas avançadas para profissionais e entusiastas de reparos automotivos, acaba de lançar sua mais recente tecnologia de imagem térmica a nível profissional apresentada no novo TS001. Este termovisor Android com foco longo foi projetado para captar imagens nítidas, mesmo para objetos tão próximos quanto placas PCB.

Câmera de imagem térmica TOPDON TS001 (PRNewsfoto/Topdon Technology Co., Ltd)

"A imagem térmica se tornou uma ferramenta crucial para identificar e reparar problemas complexos com rapidez e precisão em uma ampla gama de setores", disse Mike Zhou, Diretor Executivo da TOPDON. "Como líderes em soluções avançadas para a indústria automotiva, temos orgulho de apresentar nossa mais sofisticada tecnologia de imagem térmica, o TS001. Esta nova e poderosa câmera de imagem térmica será uma ferramenta significativa para solucionar falhas estruturais, elétricas e mecânicas, bem como aumentar a segurança em condições desafiadoras."

Usando uma lente ajustável de 9 mm, o TS001 oferece clareza de imagem infravermelha de 0,1 a 500 m. Com resolução IR de 256x192, resultados perfeitos são obtidos tanto para detecção macroelétrica como para observação externa. Sua taxa de quadros de alta velocidade de 25 Hz capta pequenas falhas com rapidez, enquanto os robustos modos de medição oferecem leituras precisas de temperatura e informações intuitivas sobre distribuição de calor.

"A tecnologia avançada que desenvolvemos em nossa tecnologia de imagem térmica TS001 tem aplicações de longo alcance fora da indústria automobilística", disse Zhou. "Como a tecnologia não é apenas preventiva, também pode levar ao aumento da segurança e da eficiência energética sempre que for necessária a detecção rápida e precisa de variações nos padrões de temperatura. Profissionais de manutenção industrial, inspeções elétricas, construção e HVAC, e diagnósticos médicos estão entre os muitos que irão se beneficiar de nossa tecnologia."

O TS001 inclui vários recursos avançados, incluindo:

Qualidade de imagem superior com resolução IR de 256 x 192

A lente ajustável de 9 mm garante clareza para objetos próximos e distantes

O modo de observação capta alvos rapidamente com sutileza

Alerta inteligente de temperatura

Forma de onda de temperatura em tempo real

onda de temperatura em tempo real 10 paletas de cores

Para mais recursos sobre o TS001, acesse https://www.topdon.com/products/TS001

Sobre a TOPDON

Fundada em 2017, a TOPDON é fornecedora de ferramentas e soluções básicas, intermediárias e avançadas para técnicos profissionais, bem como para entusiastas do faça você mesmo. A nível mundial, a TOPDON possui mais de 250 engenheiros líderes do setor e possui mais de 500 patentes e direitos autorais de software. A tecnologia de ponta da empresa ajuda as lojas a reduzir o tempo de inatividade e maximizar os lucros. Para mais informação, acesse www.topdon.com

FONTE Topdon Technology Co., Ltd