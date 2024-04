TOPDON dévoile une caméra d'imagerie thermique de pointe avec objectif réglable de 9 mm

ROCKAWAY, New Jersey, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON , premier fournisseur de technologies de pointe et d'outils avancés pour les professionnels et les passionnés de la réparation automobile, vient de dévoiler sa toute dernière technologie d'imagerie thermique de qualité professionnelle avec la nouvelle TS001. Cette caméra thermique Android à longue focale est conçue pour capturer des images nettes, même pour des objets aussi proches que des cartes de circuits imprimés.

TOPDON Thermal Imaging Camera TS001

« L'imagerie thermique est devenue un outil essentiel pour cibler et résoudre rapidement et précisément des problèmes complexes dans un large éventail de secteurs », a déclaré Mike Zhou, PDG de TOPDON. « En tant que leader dans le domaine des solutions avancées pour l'industrie automobile, nous sommes fiers de dévoiler notre technologie d'imagerie thermique la plus sophistiquée avec la TS001. Cette nouvelle caméra d'imagerie thermique puissante sera un outil important pour détecter les défaillances structurelles, électriques et mécaniques, ainsi que pour accroître la sécurité dans des conditions difficiles. »

Grâce à un objectif réglable de 9 mm, la TS001 offre une clarté d'imagerie infrarouge de 0,1 à 500 mètres. Avec une résolution IR 256 x 192, il est possible d'obtenir des résultats impeccables pour la détection macro-électrique et l'observation en extérieur. Sa fréquence d'image élevée de 25 Hz permet de capturer rapidement de minuscules défauts, tandis que les modes de mesure robustes offrent des relevés de température précis et des aperçus intuitifs de la distribution de la chaleur.

« La technologie avancée que nous avons mise au point dans notre technologie d'imagerie thermique TS001 a des applications d'une grande portée en dehors de l'industrie automobile, a déclaré M. Zhou. « Cette technologie n'est pas seulement préventive, elle peut aussi améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique partout où il est nécessaire de détecter des variations rapides et précises des modèles de température. Les professionnels de la maintenance industrielle, des inspections électriques, de la construction et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, et des diagnostics médicaux sont parmi ceux qui bénéficieront de notre technologie. »

La TS001 présente plusieurs caractéristiques avancées, notamment :

Qualité d'image supérieure avec une résolution 256 x 192 IR

L'objectif réglable de 9 mm garantit la clarté des objets proches et éloignés

Le mode d'observation permet de capturer rapidement les cibles avec finesse

Alerte de température intelligente

température intelligente Courbe de température en temps réel

10 palettes de couleurs

Pour en savoir plus sur la TS001, rendez-vous sur https://www.topdon.com/products/TS001

À propos de TOPDON

Fondée en 2017, TOPDON est un fournisseur d'outils et de solutions de niveau débutant, intermédiaire et avancé pour les techniciens professionnels, ainsi que pour les amateurs de bricolage. À l'échelle mondiale, TOPDON compte plus de 250 ingénieurs de premier plan dans l'industrie et possède plus de 500 brevets et droits d'auteur de logiciels. La technologie de pointe de l'entreprise aide les magasins à réduire les temps d'arrêt et à maximiser les profits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.topdon.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2394829/Topdon_Thermal_Imaging_Camera_TS001.jpg