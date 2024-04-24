TOPDON представляет ультрасовременную тепловизионную камеру с регулируемым объективом 9 мм
Apr 24, 2024, 13:00 ET
РОКАВЕЙ, Нью-Джерси, 24 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- TOPDON, ведущий поставщик новейших технологий и передовых инструментов для занимающихся ремонтом автомобилей профессионалов и энтузиастов, только что представил свою новейшую тепловизионную технологию профессионального уровня, реализованную в новой камере TS001. Этот длиннофокусный тепловизор на основе Android предназначен для получения четких изображений даже таких близко расположенных объектов, как печатные платы.
«Тепловая визуализация стала критически важным инструментом для быстрого и точного выявления и устранения сложных проблем в широком спектре отраслей, — сказал Майк Чжоу (Mike Zhou), генеральный директор TOPDON. — Являясь лидером в области передовых решений для автомобильной промышленности, мы с гордостью представляем нашу самую сложную тепловизионную технологию, реализованную в TS001. Эта новая мощная тепловизионная камера станет важным инструментом для поиска и устранения конструкционных, электрических и механических неисправностей, а также повышения безопасности в сложных условиях».
За счет использования 9-миллиметрового регулируемого объектива камера TS001 позволяет получить четкое инфракрасное изображение на расстоянии от 0,1 до 500 метров. Благодаря разрешению в ИК части спектра 256 x 192 можно получить безупречные результаты как при макросъемке электрических систем, так и при наблюдении вне помещений. Высокая частота кадров 25 Гц позволяет быстро получить изображение мелких неисправностей, в то время как надежные режимы измерения обеспечивают точные показания температуры и интуитивно понятное представление распределения тепла.
«Передовая технология, которую мы реализовали в нашей тепловизионной технологии TS001, имеет широкое применения вне автомобильной промышленности, — сказал г-н Чжоу. — Поскольку технология является не только профилактической, она также позволяет повысить безопасность и энергоэффективность везде, где требуется точное обнаружение быстрых изменений температурных режимов. Специалисты по промышленному обслуживанию, проверке электрооборудования, зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), а также медицинской диагностике являются одними из многих, для кого будет полезна наша технология».
Передовыми характеристиками камеры TS001 являются:
- превосходное качество изображения с разрешением в ИК части спектра 256 x 192;
- регулируемый объектив 9 мм позволяет получить четкое изображение как близко расположенных, так и удаленных объектов;
- быстрая точная фокусировка на целевых объектах в режиме наблюдения;
- интеллектуальное оповещение о температуре;
- построение кривых температуры в режиме реального времени;
- 10 цветовых палитр.
Для получения дополнительной информации о TS001 посетите веб-сайт https://www.topdon.com/products/TS001
Компания TOPDON
Основанная в 2017 году компания TOPDON является поставщиком инструментов и решений начального, среднего и продвинутого уровня для профессиональных техников, а также домашних умельцев. В компании TOPDON трудится более 250 ведущих инженеров отрасли, и компании принадлежит более 500 патентов и авторских прав на программное обеспечение. Передовые технологии компании помогают мастерским минимизировать время простоя и максимизировать прибыль. Для получения дополнительной информации посетите www.topdon.com
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2394829/Topdon_Thermal_Imaging_Camera_TS001.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2087434/TOPDON_logo___black_Logo.jpg
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