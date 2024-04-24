TOPDON представляет ультрасовременную тепловизионную камеру с регулируемым объективом 9 мм

РОКАВЕЙ, Нью-Джерси, 24 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- TOPDON, ведущий поставщик новейших технологий и передовых инструментов для занимающихся ремонтом автомобилей профессионалов и энтузиастов, только что представил свою новейшую тепловизионную технологию профессионального уровня, реализованную в новой камере TS001. Этот длиннофокусный тепловизор на основе Android предназначен для получения четких изображений даже таких близко расположенных объектов, как печатные платы.

TOPDON Thermal Imaging Camera TS001

«Тепловая визуализация стала критически важным инструментом для быстрого и точного выявления и устранения сложных проблем в широком спектре отраслей, — сказал Майк Чжоу (Mike Zhou), генеральный директор TOPDON. — Являясь лидером в области передовых решений для автомобильной промышленности, мы с гордостью представляем нашу самую сложную тепловизионную технологию, реализованную в TS001. Эта новая мощная тепловизионная камера станет важным инструментом для поиска и устранения конструкционных, электрических и механических неисправностей, а также повышения безопасности в сложных условиях».

За счет использования 9-миллиметрового регулируемого объектива камера TS001 позволяет получить четкое инфракрасное изображение на расстоянии от 0,1 до 500 метров. Благодаря разрешению в ИК части спектра 256 x 192 можно получить безупречные результаты как при макросъемке электрических систем, так и при наблюдении вне помещений. Высокая частота кадров 25 Гц позволяет быстро получить изображение мелких неисправностей, в то время как надежные режимы измерения обеспечивают точные показания температуры и интуитивно понятное представление распределения тепла.

«Передовая технология, которую мы реализовали в нашей тепловизионной технологии TS001, имеет широкое применения вне автомобильной промышленности, — сказал г-н Чжоу. — Поскольку технология является не только профилактической, она также позволяет повысить безопасность и энергоэффективность везде, где требуется точное обнаружение быстрых изменений температурных режимов. Специалисты по промышленному обслуживанию, проверке электрооборудования, зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), а также медицинской диагностике являются одними из многих, для кого будет полезна наша технология».

Передовыми характеристиками камеры TS001 являются:

превосходное качество изображения с разрешением в ИК части спектра 256 x 192;

регулируемый объектив 9 мм позволяет получить четкое изображение как близко расположенных, так и удаленных объектов;

быстрая точная фокусировка на целевых объектах в режиме наблюдения;

интеллектуальное оповещение о температуре;

построение кривых температуры в режиме реального времени;

10 цветовых палитр.

Для получения дополнительной информации о TS001 посетите веб-сайт https://www.topdon.com/products/TS001

Компания TOPDON

Основанная в 2017 году компания TOPDON является поставщиком инструментов и решений начального, среднего и продвинутого уровня для профессиональных техников, а также домашних умельцев. В компании TOPDON трудится более 250 ведущих инженеров отрасли, и компании принадлежит более 500 патентов и авторских прав на программное обеспечение. Передовые технологии компании помогают мастерским минимизировать время простоя и максимизировать прибыль. Для получения дополнительной информации посетите www.topdon.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2394829/Topdon_Thermal_Imaging_Camera_TS001.jpg

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