Tratamento de dermatite atópica no SUS: CONITEC abre Consulta Pública para incorporação de medicamentos

Doença que afeta cerca de 7% da população do Brasil1 pode contar com novas opções de tratamento na rede pública de saúde.2 Consulta Pública fica aberta até 17 de julho

SÃO PAULO, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) abriu, na sexta-feira, dia 28 de junho, Consulta Pública de número 38/2024 para avaliar a incorporação de novos tratamentos para dermatite atópica, incluindo o medicamento oral Olumiant (baricitinibe), da Eli Lilly do Brasil, no SUS.3 O Ministério da Saúde está analisado a inclusão dos tratamentos para dermatite atópica moderada a grave.

A população tem até 17 de julho para contribuir pela plataforma Participa Mais Brasil.

Um dos medicamentos avaliados, o Olumiant, já faz parte do SUS para a indicação de artrite reumatoide. 2 3

A dermatite atópica (DA), ou eczema, é uma doença de pele comum no Brasil. Estimativas apontam que cerca de 7% da população adulta do país tem a doença, que é crônica, hereditária e não contagiosa.4 Mesmo considerada relativamente comum, a DA ainda é cercada de mitos e, em muitos casos, da dificuldade de diagnóstico por conta da semelhança dos sintomas com os de outras doenças, como as dermatites de contato.4 5 6

Os sintomas causados pela DA, geralmente, são lesões de pele com prurido, podendo estar acompanhadas de ressecamento, alteração de cor da pele, vermelhidão e crosta.3,4 As manifestações iniciais podem surgir de acordo com fatores externos, como alergias e outras alterações ambientais, além de alterações hormonais e estresse. Por conta do aspecto, além de sofrerem com as lesões, os pacientes com dermatite atópica convivem com impactos na autoestima que podem levar a depressão e outros problemas de sociabilidade.4 7 8

Para além de questões sociais, a qualidade de vida de pessoas com a doença pode ser impactada em aspectos básicos, como qualidade do sono, atrapalhada por conta de crises de coceira e dores, e relacionamentos interpessoais.4 5 8

A DA, por ser considerada crônica, não tem cura. Portanto, é importante o acompanhamento médico para indicação de tratamento eficaz e seguro para cada caso e tipo de pele, fundamental para controlar a doença e oferecer bem-estar aos pacientes. 4 5 6

Contribuição popular

As Consultas Públicas são mecanismos de participação social que permitem a contribuição e o engajamento da sociedade civil e de especialistas em decisões importantes acerca de incorporação de novos tratamentos, procedimentos e medicamentos à lista do SUS.

Por meio deles, por exemplo, pacientes, médicos, organizações da Sociedade Civil, familiares e amigos de pessoas impactadas por doenças como a dermatite atópica podem encaminhar suas opiniões e considerações técnicas, no caso de especialistas, para que a CONITEC as utilize como subsídios de análise para fechar parecer favorável, ou não, à incorporação de uma nova tecnologia ao sistema público de saúde do país.

A fim de simplificar a contribuição, todas as Consultas Públicas estão reunidas na plataforma Participa Mais Brasil.

Ao acessar o site, basta realizar o login na plataforma gov.br, clicar na aba "opine", localizar a Consulta Pública de interesse por número e seguir com o preenchimento de todos os campos do formulário para enviar suas respostas.

A Consulta Pública de dermatite atópica3 pode ser encontrada também neste link. As contribuições podem ser enviadas até o dia 17 de julho.

Sobre a Eli Lilly do Brasil

Referências

