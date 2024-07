Trinasolar e Universidade Politécnica de Madri trabalham juntas na pesquisa de tecnologias solares

MADRI, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Trinasolar confirmou a assinatura de um acordo de colaboração de longo prazo com o Instituto de Energia Solar da Universidade Politécnica de Madri (IES-UPM). A assinatura do acordo, em 26 de junho, é um marco no envolvimento da Trinasolar com as principais universidades, destacando o compromisso de todos os envolvidos com a educação, a pesquisa e a inovação em energia solar.

Helena Li e Ignacio Anton Hernandez na cerimônia de assinatura. (PRNewsfoto/Trinasolar)

O acordo foi assinado no campus do IES-UPM, com a presença de Helena Li, presidente executiva da Trinasolar, e Ignacio Anton Hernandez, diretor do IES-UPM. Com essa parceria, a Trinasolar e o IES-UPM somarão seus conhecimentos para impulsionar a pesquisa em ciências e tecnologias fotovoltaicas. A colaboração pretende inovar em áreas como a eficiência dos painéis solares, a resiliência e a robustez dos rastreadores solares e o aprimoramento do gerenciamento da energia solar.

A Trinasolar, com 27 anos de experiência em energia solar, considera a pesquisa e o desenvolvimento cruciais para o progresso do setor. No ano passado, a empresa destinou US$ 768 milhões para P&D, 19,7% a mais do que em 2022, e as equipes de P&D da Trinasolar trabalham em conjunto com institutos de pesquisa e universidades do mundo inteiro.

O IES-UPM, a instituição mais antiga do mundo em atividade na pesquisa sobre energia fotovoltaica, foi fundado em 1979. A instituição é pioneira na pesquisa sobre energia solar, dedicada a estudar os fundamentos e as aplicações práticas da energia fotovoltaica, especialmente na exploração de novas estratégias para otimizar a eficiência e o desempenho das usinas fotovoltaicas, com base em dados científicos e experiência prática.

"A assinatura desse acordo com o IES-UPM é um passo importante para o trabalho conjunto da Trinasolar com as universidades europeias e desempenha um papel crucial na colaboração global da Trina com parceiros inovadores", disse Helena Li, presidente executiva da Trinasolar. "Essa parceria permitirá que nossa equipe de P&D trabalhe junto aos talentos acadêmicos europeus, mantenha nossa competência principal e forneça soluções de energia mais específicas para o mercado europeu."

Além do projeto de pesquisa conjunta, a Trinasolar estabelecerá um centro de treinamento de última geração no IES-UPM, disponibilizando os mais recentes produtos e sistemas solares. O centro será equipado com tecnologias solares, incluindo módulos solares, rastreadores e, em breve, possivelmente alguns sistemas de armazenamento. Essa iniciativa é a primeira da Trina em parceria com uma universidade na Espanha, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da energia solar na região.

"Valorizamos muito essa colaboração com a Trinasolar para o programa de pesquisa conjunta de longo prazo", disse Ignacio Anton Hernandez, diretor do IES-UPM. "A Trinasolar é uma empresa de energia solar mundialmente conhecida, cujas realizações em P&D de tecnologia e experiência em projetos podem nos proporcionar um forte apoio à pesquisa. Esse acordo não beneficiará apenas nossos alunos, ao fornecer acesso às tecnologias mais recentes, mas também contribuirá para o avanço das soluções em energia sustentável."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451738/image.jpg

FONTE Trinasolar