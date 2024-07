Trinasolar et l'Université polytechnique de Madrid unissent leurs forces dans le domaine de la recherche sur les technologies solaires

MADRID, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Trinasolar annonce la signature d'un accord de collaboration à long terme avec l'Institut de l'énergie solaire de l'Université polytechnique de Madrid (IES-UPM). L'accord, signé le 26 juin, constitue une étape importante dans l'engagement de Trinasolar auprès d'universités de premier plan, soulignant l'engagement de toutes les parties concernées en faveur de l'éducation, de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire.

Helena Li and Ignacio Anton Hernandez at signing ceremony.

Cet accord a été signé sur le campus de l'IES-UPM, en présence d'Helena Li, présidente exécutive de Trinasolar, et d'Ignacio Anton Hernandez, directeur de l'IES-UPM. Grâce à ce partenariat, Trinasolar et IES-UPM mettront en commun leur expertise pour faire progresser la recherche dans le domaine des sciences et des technologies photovoltaïques. Cette collaboration vise à innover dans des domaines tels que l'efficacité des panneaux solaires, la résilience et la robustesse des suiveurs solaires et l'amélioration de la gestion de l'énergie solaire.

Forte de ses 27 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, Trinasolar considère que la recherche et le développement sont essentiels au progrès de l'industrie. L'année dernière, l'entreprise a consacré 768 millions de dollars à la R&D, soit 19,7 % de plus qu'en 2022. Les équipes de R&D de Trinasolar travaillent en étroite collaboration avec des instituts de recherche et des universités du monde entier.

L'IES-UPM, la plus ancienne institution active au monde dans le domaine de la recherche photovoltaïque, a été fondée en 1979. L'institution est pionnière en matière de recherche sur l'énergie solaire et se consacre à l'étude des principes fondamentaux et des applications pratiques de l'énergie photovoltaïque, en particulier à l'exploration de nouvelles stratégies visant à optimiser l'efficacité et le rendement des centrales photovoltaïques, en s'appuyant sur des données scientifiques et des expériences pratiques.

« La signature de cet accord avec l'IES-UPM représente une avancée majeure pour le travail de Trinasolar avec les universités européennes et joue un rôle crucial dans la collaboration mondiale de Trina avec des partenaires innovants », déclare Helena Li, présidente exécutive de Trinasolar. « Ce partenariat permettra à notre équipe de R&D de travailler en étroite collaboration avec des universitaires européens, de maintenir nos compétences de base et de fournir des solutions énergétiques plus localisées au marché européen. »

Au-delà du projet de recherche commun, Trinasolar établira un centre de formation de pointe à l'IES-UPM, qui fournira les produits et systèmes solaires les plus récents. Le centre sera équipé de technologies solaires, notamment de modules solaires, de suiveurs et peut-être bientôt de systèmes de stockage. Il s'agit de la première initiative de Trina en collaboration avec une université espagnole, l'objectif étant de soutenir le développement de l'énergie solaire dans la région.

« Nous apprécions grandement cette collaboration avec Trinasolar pour le programme de recherche commun à long terme », avance Ignacio Anton Hernandez, directeur de l'IES-UPM. « Trinasolar est une entreprise solaire de renommée mondiale dont les réalisations en matière de R&D technologique et l'expérience des projets peuvent nous apporter un soutien solide dans le domaine de la recherche. Cet accord profitera non seulement à nos étudiants en leur permettant d'accéder aux technologies les plus récentes, mais il contribuera également à faire progresser les solutions énergétiques durables ».

