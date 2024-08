Trinasolar recebe certificado quatro estrelas de Fábrica Zero Carbono

CHANGZHOU, China, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A fábrica da Trinasolar em Yiwu, na província de Zhejiang, recebeu o certificado quatro estrelas de 2023 de Fábrica Zero Carbono (Tipo I) do TiGroup, marcando a segunda vez que tal certificação verde oficial foi premiada a ela desde que se tornou a primeira fábrica do tipo no setor fotovoltaico no ano passado.

Práticas sustentáveis vêm sido adotadas na fábrica ao diminuir o uso de energia, reduzir as emissões de carbono, melhorar a eficiência de energia, aprimorar continuamente a gestão de energia e atualizar os equipamentos e instalações. Com tais esforços, o consumo de energia por unidade de produto (kWh/MW) da fábrica caiu 6,86% ano passado, se comparado ao de 2022, e as emissões de carbono por unidade de produto (tCO 2 e/MW) caíram 6,18%.

O TiGroup conduziu uma avaliação detalhada da fábrica de Yiwu em 19 de julho de acordo com a Especificação de Avaliação de Fábrica Zero Carbono, cobrindo seis áreas: infraestrutura; sistema inteligente de gestão de informação de energia e carbono; uso de energia e recursos; produtos; medidas para redução de emissões de gases de efeito estufa; e implementação de compensação de carbono. O TiGroup avaliou muito bem as medidas de proteção ambiental da fábrica e a concedeu o nível de quatro estrelas de Fábrica Zero Carbono (Tipo I).

A Trinasolar é líder no setor de práticas de baixa emissão de carbono. A empresa foi premiada recentemente as certificações EPD Norway e EPD International por seu módulo de série Vertex S+. A fábrica de Yiwu é uma das principais bases na produção em massa dos módulos Vertex S+. Em janeiro, os módulos de série Vertex N 720W e Vertex N 625W e os módulos Vertex 670W da Trinasolar receberam as certificações UL EPD e EPD Italy. Em 2022, os módulos Vertex da Trinasolar foram premiados com o certificado de Avaliação do Ciclo de Vida e Pegada de Carbono pelo TÜV Rheinland por sua capacidade de gestão de baixa emissão de carbono ao longo do ciclo de vida.

Helena Li, presidente executiva na Trinasolar, disse: "É uma honra para nossa fábrica de Yiwu receber mais uma vez o certificado de Fábrica Zero Carbono. É uma conquista expressiva, especialmente porque, desta vez, a fábrica foi promovida de três para quatro estrelas, destacando o compromisso da Trinasolar com o desenvolvimento sustentável. Estamos ávidos por garantir que nossos módulos e todo o ciclo de produção sejam tão sustentáveis quanto possível."

A Trinasolar, com sua missão de "Energia Solar para Todos", está criando uma cultura única de gestão da sustentabilidade SOLAR. Ano passado, a empresa definiu um sistema de emissão líquida zero e visa alcançar a neutralidade em emissões de carbono a nível organizacional e operacional global até 2030.

A Trinasolar honrará rigorosamente sua responsabilidade social de reduzir as emissões de carbono e contribuir com um mundo com emissões líquidas zero.

FONTE Trina Solar Co., Ltd