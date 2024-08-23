再樹新標桿！這家基地晉陞「 零」碳工廠四星級認證

常州2024年8月23日 /美通社/ -- 近日，天合光能義烏基地順利通過鈦和認證「 零」 碳工廠監督審核，成功獲得2023年度「 零」 碳工廠（Ⅰ型）四星級認證證書，標誌著天合光能在綠色低碳發展道路上邁出了又一堅實步伐。這也是繼去年成為光伏行業首家獲得權威機構認證的「零」 碳工廠後，天合光能義烏基地再次榮獲重量級綠色認證。

2023年初，天合光能義烏基地憑借卓越的綠色實踐，獲得了「 零」 碳工廠（Ⅰ型）三星級認證。此後，義烏基地持續推進節能降碳措施，深度實施《零碳工廠評價規範》標準，優化能源管理和設備設施。經過這一系列努力，義烏基地2023年度的單位產品耗電量(kWh/MW)對比2022年下降6.86%，單位產量碳排放量（tCO 2 e/MW)下降6.18%。

2024年7月19日，零碳工廠授權評價機構--鈦和認證機構依據《零碳工廠評價規範》對義烏基地進行了詳細審核，從基礎設施、能源和碳智能信息化管理系統、能源和資源使用、產品、溫室氣體減排措施、碳抵消實施等六項指標進行評估。憑借2023年度在「 零」 碳工廠實踐中的優異表現，義烏基地再次獲得認證方的高度認可，最終憑借優異的綜合評分、自主減排後完成的對直接溫室氣體排放和輸入能源間接溫室氣體排放抵消，滿足「 零」 碳工廠（Ⅰ型）四星級等級的要求，成功通過「 零」 碳工廠複審。三星到四星的躍升，為天合光能產品的綠色競爭力再添砝碼，也彰顯了其對綠色低碳發展承諾的堅定踐行。

天合光能將可持續發展鐫刻入企業基因，對組件全生命週期的各個環節進行嚴格的碳排放管控。近期，至尊N型小金剛系列組件通過了挪威及國際EPD認證，而義烏基地正是該系列產品重要的生產基地之一。繼去年至尊N型720W系列、至尊N型625W系列和至尊670W組件順利通過UL EPD認證並與意大利EPD互認後，今年至尊N型全系列組件還獲得了UL頒發的產品碳足跡證書。而早在2022年，天合光能全系列210至尊組件就已獲得德國萊茵TÜV授予的光伏組件LCA生命週期評估認證和產品碳足跡認證。

天合光能始終秉承「 用太陽能造福全人類」 使命，從產品設計到生產再到使用，始終踐行其獨具特色的SOLAR可持續發展管理理念，推動行業綠色進步，為全球綠色能源事業貢獻更多力量。

2023年，天合光能更是建立「 零碳體系」 ，明確「在2030年全球組織運營層面力爭實現碳中和」 的氣候雄心。展望未來，天合光能將繼續以推動可再生能源發展為己任，積極構建清潔低碳、安全高效的新型能源體系，踐行全球減碳倡議，助力國家「雙碳」 和全球《巴黎協定》氣候雄心目標的實現。

SOURCE 天合光能