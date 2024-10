Trinasolar recebe certificados de fábrica de zero carbono e aterro com zero resíduos da TÜV Rheinland

CHANGZHOU, China, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A fábrica da Trinasolar em Yancheng, na província de Jiangsu, recebeu o certificado de três estrelas de fábrica de zero carbono e aterro com zero resíduos (Tipo I) da TÜV Rheinland, sendo a primeira empresa com a certificação de aterro com zero resíduos e a primeira no setor fotovoltaico a obter ambas as certificações da TÜV Rheinland. Isso estabelece um novo padrão no setor e mais uma vez destaca os esforços incansáveis da Trinasolar em desenvolvimento sustentável.

A fábrica em Yancheng realiza várias medidas de redução de resíduos, como treinamento organizado para a equipe sobre economia de energia e redução de resíduos, padronizando os requisitos operacionais e aprimorando a reutilização de materiais. Com tais esforços, reduziu os resíduos em mais de 45 toneladas, reutilizou mais de 300 toneladas de resíduos e reciclou mais de 15.000 toneladas do mesmo. No último ano, as emissões de carbono por unidade de produção (tCO 2 e/MW) da fábrica em Yancheng foram 15,17% a menos que em 2022, alcançado por meio de estratégias como a instalação de módulos FV sobre garagens e o aprimoramento do sistema de resfriamento.

Em junho, a TÜV Rheinland avaliou o sistema de gerenciamento de resíduos e práticas em termos de fábrica de zero carbono, e a planta de Yancheng obteve a certificação "três estrelas de aterro com zero resíduos", o maior nível, como resultado da sua taxa de desvio de resíduos alcançando 99,58%. Em termos de carbono zero, a fábrica se destacou de oito formas: requisitos de conformidade; requisitos de gerenciamento; infraestrutura; sistema inteligente de gerenciamento de informações de energia e emissões de carbono; uso de energia e recursos; design de produtos ecologicamente corretos; redução de gases de efeito estufa e compensações de carbono. Com sua excelente pontuação geral e resultados expressivos em redução de emissões, a TÜV Rheinland concedeu assim à fábrica o certificado de zero carbono.

A Trinasolar, com seu conceito SOLAR de gerenciamento de sustentabilidade, assume com entusiasmo sua responsabilidade para com o ambiente e a sociedade e está totalmente ciente de como suas operações e produção os afetam. No último ano, a empresa definiu um sistema líquido zero, cobrindo "operações líquidas zero, cadeias de suprimentos líquidas zero e produtos líquidos zero", e visa alcançar a neutralidade em emissões de carbono a nível organizacional e operacional global até 2030.

Helena Li, presidente executiva da Trinasolar, disse: "nossa fábrica em Yancheng ter sido premiada com esses dois certificados é uma honra enorme para nossa empresa. Eles reconhecem não apenas nossos esforços ao longo dos anos, como também a importância de nossos avanços em nossas operações de emissões líquidas zero. Esses certificados nos inspirarão a continuar a fazer nosso melhor para contribuir com um futuro de emissões líquidas zero."

