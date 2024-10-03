行業首家 天合光能榮獲TÜV萊茵「雙零」工廠認證

常州2024年10月3日 /美通社/ -- 近日，天合光能鹽城大豐基地成功通過TÜV萊茵「零廢」工廠和「零碳」工廠認證審核，榮獲「零廢」工廠認證證書和2023年度「零碳」工廠（Ⅰ型）三星認證證書，成為光伏行業首個獲得該機構頒發「零廢」工廠證書的企業。天合光能也成為業內首個獲得TÜV萊茵「雙零」工廠認證的企業。這一重要裡程碑不僅彰顯了天合光能在可持續發展領域的不懈努力，也為行業樹立了新的標桿。

天合光能鹽城大豐基地組建專業管理團隊，制定實施計劃，建立完善的能源、廢棄物管理制度，全面推進減廢降碳工作。在廢棄物管理方面，基地實施多項廢棄物減量措施，包括開展內部節能減廢培訓，規范作業要求，加強物料的重複使用等。這一系列減廢措施累計減少廢棄物超45噸，重複使用廢棄物超300噸，回收利用廢棄物超1.5萬噸。在節能降碳方面，基地通過實施車棚屋頂光伏項目，全系統自由冷卻改造等舉措，實現2023年度單位產量碳排放量（tCO2e/MW）同比下降15.17%。

2024年6月底，TÜV萊茵依據《廢棄物零填埋管理體系要求及使用指南》和《零碳工廠評價規範》，對天合光能鹽城大豐基地的廢棄物管理體系和零碳工廠實施情況進行了全面評估和嚴格審核。廢棄物管理方面，基地最終以廢棄物填埋轉移率（WDR）99.58%的成績，獲得「零廢工廠」三星認證，這也是該認證的最高等級。「零」碳方面，基地在合規要求、管理要求、基礎設施、能源和碳排放智能信息化管理系統、能源和資源使用、產品生態設計、溫室氣體減排實施、碳抵消實施八項一級指標上表現出色，最終憑借優異的綜合評分和顯著的減排成效，滿足「零」碳工廠Ⅰ型三星級等級的要求，成功獲得2023年度的「零」碳工廠證書。

天合光能始終踐行SOLAR可持續發展管理理念，主動肩負對環境、社會及利益相關者的責任，高度重視自身生產經營過程中對環境帶來的影響。2023年，天合光能建立「零碳體系」，覆蓋「零碳運營一零碳價值鏈一零碳產品」維度，明確「在2030年全球組織運營層面力爭實現碳中和」的氣候雄心。此次鹽城大豐基地成功獲得「雙零」工廠證書，標志著公司在零碳運營實踐方面取得持續突破。展望未來，天合光能將秉持初心，助力清潔低碳、安全高效的新型能源體系的構建，為美好零碳新世界貢獻天合力量。

SOURCE 天合光能