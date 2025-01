CHANGZHOU, China, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Trinasolar recebeu a classificação AA da TÜV Rheinland para rastreabilidade da cadeia de suprimentos FV, cobrindo todas as etapas desde o polissilício até os módulos, a classificação mais alta possível. Essa certificação não apenas confirma as conquistas da Trinasolar em melhorar a transparência e a confiabilidade de suas cadeias de suprimentos a montante e a jusante, mas também demonstra aos clientes e investidores o sistema de gestão confiável da cadeia de suprimentos da empresa.

A TÜV Rheinland realizou uma auditoria dos mecanismos de rastreabilidade da cadeia de suprimentos da Trinasolar no local. A avaliação incluiu uma rigorosa análise das políticas de gestão da cadeia de suprimentos da empresa, recursos do sistema e execução no local. A auditoria teve como objetivo verificar se as matérias-primas utilizadas em cada etapa da produção atendem aos padrões de consistência exigidos. O sistema de classificação é dividido em cinco níveis, com a Trinasolar recebendo a classificação AA em todos os segmentos-chave, cobrindo polissilício, lingotes, placas, células e módulos.

Xia Bo, vice-presidente sênior da Divisão de Produtos da TÜV Rheinland para a Grande China, elogiou os mecanismos abrangentes de rastreabilidade da Trinasolar, afirmando: "A forte rastreabilidade da cadeia de suprimentos é um indicador fundamental de transparência e confiabilidade. A Trinasolar se tornou a primeira do setor a alcançar a classificação mais alta em toda a cadeia, desde o polissilício até os módulos, demonstrando suas excepcionais capacidades de gestão da cadeia de suprimentos".

Du Qingguo, vice-presidente da Trinasolar e chefe da Digitalização de Processos de Qualidade, disse: "A Trinasolar há muito se compromete a construir uma plataforma de gestão da cadeia de suprimentos de alta qualidade, gerenciando sistematicamente fornecedores em todos os níveis e incentivando a melhoria contínua em seu desempenho. Por meio de uma colaboração estreita com o Atendimento ao Cliente Global, TI, departamentos de Manufatura Inteligente e parceiros a montante e a jusante em toda a cadeia de suprimentos FV, a empresa estabeleceu um mecanismo abrangente de rastreabilidade, estabelecendo um marco para a rastreabilidade da cadeia de suprimentos no setor FV".

Du disse que a Trinasolar está conduzindo iniciativas de capacitação da cadeia de suprimentos, oferecendo cursos de treinamento para ajudar os funcionários relevantes a aprimorarem suas habilidades de gestão da cadeia de suprimentos.

Um sistema robusto de rastreabilidade da cadeia de suprimentos não apenas garante um rigoroso controle de qualidade, como também torna os projetos mais acessíveis ao financiamento bancário. Além disso, a completude deste sistema reflete o forte compromisso da Trinasolar em construir uma cadeia de suprimentos sustentável. Ao manter altos padrões de ética nos negócios, responsabilidade social e gestão ambiental, a Trinasolar também exige que seus fornecedores a montante e a jusante cumpram os mesmos altos padrões, promovendo juntos uma cadeia de suprimentos ecológica e responsável.

A Trinasolar continuará a fortalecer seu sistema de rastreabilidade da cadeia de suprimentos, construindo uma cadeia de suprimentos mais confiável e sustentável para fornecer produtos confiáveis e responsáveis.

FONTE Trina Solar Co., Ltd