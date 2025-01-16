行業首家！天合光能榮獲TÜV萊茵全鏈條可溯源「AA」最高評級

常州2025年1月16日 /美通社/ -- 近日，天合光能憑借其完善的供應鏈追溯機制，榮獲了TÜV萊茵頒發的從硅料到組件全鏈條可溯源AA評級認證，這也是該認證的最高等級。這一認證不僅是對天合光能在提升上下游供應鏈透明度和可靠性方面的成就的肯定，也向廣大客戶與投資者展現了天合光能值得信賴的供應鏈管理體系。

作為權威的獨立第三方檢驗、檢測和認證機構，TÜV萊茵對天合光能的供應鏈可追溯性進行了現場審核驗證，對上下游供應鏈的相關管理制度、系統支撐能力、現場執行度等方面進行了嚴格評估，以確保各工段各層級使用的原材料一致性符合要求。評級共分為五個等級，而天合光能憑借在硅料、硅棒、硅片、電池、組件全鏈路的優異表現，在每個環節均獲得了「AA」最高等級。

TÜV萊茵大中華區產品事業群高級副總裁夏波對天合光能完善的供應鏈追溯機制高度認可，他表示，「優異的供應鏈可溯源能力是供應鏈透明度和可靠性的重要體現，天合光能成為行業首家獲得從硅料到組件全鏈路最高評級的企業，彰顯了天合光能卓越的供應鏈管理水平。」

天合光能質量流程數字化負責人，公司副總裁杜慶國表示，「長久以來，天合光能致力於構建高質量的供應鏈管理平台，系統管理各供應商層級，並積極督促供應商提升各方面表現。天合光能全球客戶服務、IT、智能製造等部門以及光伏供應鏈上下游通力合作，建立完善的供應鏈追溯機制，向客戶和投資者展現了高度透明和值得信賴的供應鏈體系。這套機制為光伏行業樹立了供應鏈溯源標準，在生產質量控制、流通環節監管、溯源技術應用等方面形成示範效應。」此外，天合光能還積極開展供應鏈賦能項目，提供包括供應商管理、項目管理、戰略採購等模塊的課程培訓，助力相關員工熟知供應鏈管理技能。

優異的供應鏈溯源機制不僅嚴格保障供應鏈質量，而且能夠幫助客戶更有效地識別和應對個別市場政策風險，滿足了客戶對產品的可信賴度要求。對於投資者來說，擁有完善供應鏈溯源機制的產品可融資性更強，且更容易獲得銀行融資。此外，供應鏈溯源機制的完備也體現了天合光能對於可持續供應鏈的關注，並持續致力於降低供應鏈風險、提高國際競爭力。在自身堅持高標準的商業道德、社會和環境要求的同時，以高標準要求上下游供應商對社會和環境負責，共建綠色、負責任的供應鏈。

未來，天合光能將持續提升其供應鏈追溯機制，長久打造更可靠、更可持續的供應鏈體系，為客戶提供可靠和負責的產品。

SOURCE 天合光能