TrinaTracker adota a sustentabilidade em fábrica na Espanha

VIANA, Espanha, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A TrinaTracker, uma das principais fornecedoras de soluções de rastreadores inteligentes e subsidiária da Trinasolar, orgulhosamente anuncia a conquista da certificação de pegada de carbono obtida por sua fábrica em Viana, Espanha, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Concedida pelo Bureau Veritas, essa certificação reforça o compromisso da TrinaTracker em proteger o meio ambiente e contribuir para um futuro sustentável.

A equipe da TrinaTracker do lado de fora da fábrica em Viana. (Foto TrinaTracker)

Uma avaliação das emissões de carbono da TrinaTracker em 2022 mostrou que elas diminuíram 54,7% em comparação com o ano anterior. A avaliação, feita de acordo com o protocolo GHG (gases do efeito estufa, GEE), uma metodologia de contabilização de carbono universalmente reconhecida, avaliou as emissões de escopo 1 e 2 da TrinaTracker, garantindo a precisão do relatório das emissões diretas e indiretas de CO 2 . Além disso, está sendo feita uma avaliação para determinar as emissões de escopo 3, com uma nova certificação prevista para o final deste ano.

Com a urgência de lidar com as mudanças climáticas tornando-se cada vez mais evidente, a Trinasolar segue firme em seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e vem adotando medidas importantes. A empresa planeja retende reduzir pela metade a intensidade das emissões de GEE dos produtos solares fotovoltaicos de Categoria 1 e Categoria 2 até o próximo ano, em comparação com o ano-base de 2020. No longo prazo, a Trinasolar pretende realizar projetos de economia de energia e redução de consumo, além de reduzir o consumo de energia na fabricação e nas operações globais em 1 bilhão de kWh de 2021 a 2030.

"A conquista dessa certificação nos deixa orgulhosos", disse Alvaro Guerra, diretor da fábrica de Viana. "Nossa abordagem para cumprir as metas ambientais e alcançar a fabricação sustentável está enraizada na cultura da nossa empresa".

Para celebrar a conquista da certificação, a TrinaTracker compensou 22% da energia consumida na fábrica de Viana em 2022, o que equivale a gerar 450 kWh de energia verde por dia e reduzir as emissões de CO 2 em 14 toneladas por ano. Além disso, a TrinaTracker, tendo concluído as certificações ISO, incluindo a 9001, 14001 e 45001, está agora focada em obter a certificação ISO 14064, a fim de quantificar e divulgar as emissões e retiradas de gases de efeito estufa em conformidade com os padrões internacionais.

A sustentabilidade é um dos valores fundamentais da TrinaTracker. Cada gigawatt de seus rastreadores solares e produção de energia solar limpa produz resultados positivos consideráveis. Com mais de 20 GW de rastreadores solares entregues em todo o mundo, a TrinaTracker está contribuindo substancialmente para a redução anual de emissões de CO 2 com 2,198 milhões de toneladas métricas, alimentando 853 milhões de residências. A TrinaTracker fará todo o possível para pavimentar o caminho rumo a um futuro mais sustentável e ambientalmente correto.

