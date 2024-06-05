天合跟蹤西班牙工廠榮獲碳足跡認證，綠色製造助力行業可持續發展

應對氣候變化是天合光能發展新質生產力與可持續經營的重要落腳點。中國於2020年宣佈「碳達峰、碳中和」的「雙碳目標」。作為可再生能源行業的引領者，天合光能高度重視氣候議題，堅持以氣候行動助力全球淨零轉型，同時持續降低自身運營與價值鏈碳排放，竭力應對氣候變化。以2020年為基準，天合光能力爭在2025年實現溫室氣體 (類別1和類別2) 排放量強度 (噸CO 2 e/MW) 下降50% ，並且計劃開展節能降耗項目，努力實現從2021年至2030年全球生產運營過程中累計節約電耗10億度電。

天合跟蹤維亞納工廠負責人Alvaro Guerra表示：「我們非常榮幸能夠獲得這一碳足跡認證，這證明了我們在綠色製造和可持續發展方面的努力得到了認可。實現綠色目標和可持續製造已經深深植根於我們的公司文化中，我們將繼續致力於推動這一目標的實現。」

值得一提的是，天合跟蹤在2022年通過可再生能源的利用，已有效抵消了維亞納工廠22%的能源消耗，這相當於日均產生450千瓦時的綠色能源，每年減少二氧化碳排放14噸。此外，工廠還順利通過ISO 9001、14001、45001等國際管理體系認證，並正積極申請ISO 14064認證，旨在依據國際高標準管理及報告溫室氣體排放情況，持續提升環境管理水平。

秉持可持續發展的核心理念，天合跟蹤在全球範圍內已為700多個光伏電站提供超過20GW的智能跟蹤解決方案，每年可減少219.8萬噸二氧化碳排放量，並為全球8.53億個家庭提供清潔電力。天合跟蹤將繼續秉持可持續發展理念，為全球綠色能源事業貢獻更多力量，共同鋪就一條更加可持續、環保的未來之路。

SOURCE 天合跟蹤