TrinaTracker apresenta a solução Vanguard 1P atualizada na Intersolar South America

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TrinaTracker, divisão da Trinasolar especializada em soluções inteligentes de rastreamento solar, apresentou a versão atualizada da sua solução de rastreamento inteligente, Vanguard 1P, na prestigiada Intersolar South America em São Paulo, Brasil.

A versão atualizada, dotada do primeiro sistema de acionamento multimotor do setor, permite um rastreador de maior comprimento e garante melhor estabilidade em condições desafiadoras, como ventos fortes, e ganhou muita atenção durante a exposição, realizada de 27 a 29 de agosto.

Solução de rastreamento inteligente TrinaTracker Vanguard 1P na Intersolar South America 2024 (PRNewsfoto/TrinaTracker)

A TrinaTracker é especializada em aumentar a lucratividade das usinas de energia fotovoltaica e em promover instalações solares de alta qualidade, assumindo a liderança com sua solução Vanguard 1P, o primeiro sistema de acionamento multimotor do setor, e superando os acionamentos mecânicos tradicionais. A solução Vanguard 1P oferece maior estabilidade e adaptabilidade em condições ambientais complexas, tornando-a altamente compatível com uma vasta gama de formatos de módulos solares.

O Vanguard 1P atualizado é a solução ideal para projetos realizados em regiões planas e extensas. Ele maximiza a utilização do comprimento do rastreador e atinge uma taxa de utilização elevada e excepcional. O Vanguard 1P é totalmente compatível com módulos de alta potência de mais de 700 W, inclusive a série Vertex N 720 W da Trinasolar. Essa integração proporciona confiabilidade e estabilidade ao sistema, permitindo a otimização não só do desempenho, como da relação custo-benefício.

A solução também inclui o sistema de controle inteligente de última geração da TrinaTracker, combinando unidades de controle eletrônico avançadas, o algoritmo de rastreamento inteligente SuperTrack e a plataforma de monitoramento Trina Smart Cloud. Isso aumenta significativamente a eficiência da geração de energia e garante uma estabilidade robusta do sistema, aproveitando todo o potencial das usinas fotovoltaicas. Até o final de junho deste ano, a TrinaTracker havia fornecido as suas soluções de rastreamento inteligente para mais de 700 usinas de energia fotovoltaica em mais de 60 países, com fornecimentos acumulados de rastreio superiores a 23 GW.

Os conceituados analistas do setor Wood Mackenzie e S&P Global classificaram a TrinaTracker como um dos três principais fornecedores de rastreadores solares na América do Sul. Suas soluções exclusivas de rastreamento inteligente, que consistem em "hardware + software + plataforma de serviços" não só aumentam significativamente o rendimento energético geral das usinas fotovoltaicas, como também aumentam muito a eficiência da construção, promovendo um rápido crescimento nos mercados fotovoltaicos locais e conquistando grande reconhecimento.

A TrinaTracker continua comprometida em fornecer aos clientes globais produtos e soluções valorizados e diferenciados, apoiando o avanço da energia limpa global com seus serviços de alta qualidade e suas ofertas inovadoras.

FONTE TrinaTracker