行業首款電氣化升級產品，天合跟蹤高質量解決方案熱動南美

當地時間8月27日至29日，在剛舉辦的南美最有影響力的太陽能光伏展（Intersolar South America）上，天合跟蹤展現升級版開拓者1P智能跟蹤解決方案，跟蹤支架前沿科技熱動南美，獲得了現場觀眾的高度關注。天合跟蹤是天合光能旗下智能跟蹤解決方案提供商，具有20年跟蹤支架從業經驗，業務遍及40個國家。作為業內唯一一家提供組件+支架+儲能一體化解決方案的企業，天合光能深耕光儲行業27年，充分了解客戶需求，並具備行業領先創新研發能力。

電氣化升級行業首款，南美業務成績斐然

天合跟蹤在南美地區的優異表現，源自可靠的產品和始終追求客戶價值的初心。天合跟蹤力求助力光伏電站收益最大化，推動高質量電站發展。與傳統機械傳動相比，天合跟蹤研發的開拓者系列是行業首款電氣化升級跟蹤支架。基於風洞試驗與CFD技術的風工程研究，產品在復雜環境條件下擁有更高的穩定性與適應性，更適配行業全系列組件。

針對拉美、中東及中國西部等廣袤平坦地區，天合跟蹤開拓者1P系列展現出卓越的地形適應性，通過最大化利用支架長度，實現了超高支架使用率。該系列采用的獨創收縮管技術，不僅提升了安裝效率、簡化了繁瑣的裝配流程，還有效降低了安裝成本，為用戶帶來顯著經濟效益。值得一提的是，開拓者1P完美兼容700W+大功率組件，特別是與天合至尊N型720W系列組件高度適配。在提升經濟性的同時，確保了系統運行的可靠性與穩定性，實現了性能與成本的雙重優化。

智能電控、SuperTrack智能跟蹤算法系統、天合智慧雲監控平台組合而成的最新一代智能控制系統解決方案，完美實現了軟硬件的高度整合與智能化的深度融合，實現了發電效率的顯著提升與系統穩定性的堅實保障，進一步挖掘並釋放了光伏電站的潛在能量。截至2024年上半年，天合跟蹤為全球60多個國家的700多個光伏電站提供智能跟蹤解決方案，支架累計出貨量超23GW。

當前，天合跟蹤憑借更安全、更智能、更高效發電的產品特性，在南美地區成功交付了多個具有行業標桿意義的項目。其獨特的「硬件+軟件+服務平台」三位一體的智能跟蹤解決方案，不僅顯著提升了跟蹤電站的整體發電量，還大幅度提高了工程施工效率，為當地光伏快速發展注入了強勁動力，深受市場歡迎。展望未來，天合跟蹤將持續為全球客戶提供更具有價值的差異化的產品和解決方案，用高質量的服務和產品助力全球清潔能源發展。

SOURCE 天合跟蹤