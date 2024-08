TrinaTracker aumenta a localização na América Latina

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com a crescente prevalência de grandes projetos de geração de energia centralizada no Brasil, a TrinaTracker, fornecedora líder de soluções de rastreadores inteligentes, ficou em terceiro lugar em rastreadores solares enviados para a América Latina no ano passado, de acordo com o analista global de dados de energia Wood Mackenzie.

Solução de rastreamento inteligente TrinaTracker Vanguard 1P (PRNewsfoto/TrinaTracker)

No ano passado, a TrinaTracker, parte da Trina Solar Co Ltd (SHA: 688599), enviou rastreadores solares de cerca de 1,8 GW para a América Latina, ampliando sua participação no mercado local para 14%, informou a Wood Mackenzie. Dois projetos desempenham um papel crucial na geração total de energia da TrinaTracker na região: o complexo Santa Luzia, de 520 MW, no estado da Paraíba, um dos maiores projetos solares do Brasil; e o complexo fotovoltaico Mauriti, de 210 MW, no estado do Ceará. Ambos são equipados com o sistema de rastreamento inteligente da TrinaTracker, incluindo o rastreador Vanguard 1P e o sistema de inteligência artificial de autoaprendizagem SuperTrack. O complexo de Mauriti usa uma solução integrada com o módulo Trinasolar Vertex.

Marcus Fabrino, chefe regional da TrinaTracker para a América Latina e Caribe, disse que o sucesso na América Latina reflete a política de investimento da empresa, o recrutamento contínuo de pessoal e a estratégia de entrega rápida. No ano passado, a empresa abriu sua terceira fábrica, depois das fábricas da China e da Espanha, no estado da Bahia, Brasil. Além de produzir os rastreadores Vanguard 1P, a fábrica opera como um centro de operações, fornecendo componentes e serviços para o Brasil e países vizinhos, ajudando os projetos a serem entregues no prazo.

"Para manter nossa taxa de crescimento, a TrinaTracker continuará investindo na América Latina", disse Fabrino. "Também temos um centro de operações no Chile para garantir a entrega rápida de peças de reposição para rastreadores e outros serviços dentro e fora do país, assim como fizemos no Brasil, e estamos considerando a abertura de um novo centro na América Latina, talvez na Argentina ou na Colômbia."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490225/Image_Chile.jpg

FONTE TrinaTracker