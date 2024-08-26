熱展在即！天合跟蹤升級拉美本土化服務，賦能客戶價值再提升
26 8月, 2024, 20:24 CST
聖保羅2024年8月26日 /美通社/ -- 根據著名研究機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）今年7月發布的全球跟蹤支架報告，天合跟蹤2023年拉美地區出貨量排名前三，占據拉美地區14%市場份額。拉美地區是全球跟蹤支架應用最多、發展最成熟的市場之一，全球跟蹤巨頭企業在此角逐，這是迄今中國跟蹤支架企業在當地獲得的最佳成就。
天合光能副總裁馬維銘介紹說，「能夠在拉美地區獲得出色成就充分表明了我們的高質量產品解決方案得到了客戶的認可和市場的驗證。天合跟蹤堅持技術創新，在產品開發、全生命周期服務方面都有著優異的表現。智能跟蹤技術上，天合跟蹤更是處於全球領先地位。」
為更好地服務當地客戶，實現快速交付，天合跟蹤在拉美地區做了一系列本地化投資部署。2023年，天合跟蹤在巴西巴伊亞州的工廠正式投產，年產能2. 5GW，以進一步降低成本，提升交付效率，更好地服務巴西以及拉美地區的客戶。同年，本土制造的開拓者1P跟蹤支架獲得巴西國家經濟和社會發展銀行（BNDES，以下稱 「巴西開發銀行」）頒發的FINAME融資認證，這一權威資質可幫助客戶獲得更低利息的融資、更高的經濟效益。
天合跟蹤拉美地區負責人Marcus Fabrino解釋說，「巴西是拉美市場的戰略門戶，而市場上超過80%的項目都需要FINAME信貸額度，因此我們的巴西工廠在當地顯得尤為重要。」
天合跟蹤在智利設立了拉美第二個運營中心，為智利及周邊國家的項目提供所需的人員、產品及零部件。目前第三個運營中心正在規劃中，潛在選址可能在阿根廷或哥倫比亞。
當地時間8月27-29日，拉美地區影響力最大的光伏行業盛會Intersolar南美展將在巴西聖保羅舉辦，天合跟蹤將攜全新升級的開拓者1P智能跟蹤解決方案重磅亮相。
SOURCE 天合跟蹤
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