熱展在即！天合跟蹤升級拉美本土化服務，賦能客戶價值再提升

為更好地服務當地客戶，實現快速交付，天合跟蹤在拉美地區做了一系列本地化投資部署。2023年，天合跟蹤在巴西巴伊亞州的工廠正式投產，年產能2. 5GW，以進一步降低成本，提升交付效率，更好地服務巴西以及拉美地區的客戶。同年，本土制造的開拓者1P跟蹤支架獲得巴西國家經濟和社會發展銀行（BNDES，以下稱 「巴西開發銀行」）頒發的FINAME融資認證，這一權威資質可幫助客戶獲得更低利息的融資、更高的經濟效益。

天合跟蹤拉美地區負責人Marcus Fabrino解釋說，「巴西是拉美市場的戰略門戶，而市場上超過80%的項目都需要FINAME信貸額度，因此我們的巴西工廠在當地顯得尤為重要。」

天合跟蹤在智利設立了拉美第二個運營中心，為智利及周邊國家的項目提供所需的人員、產品及零部件。目前第三個運營中心正在規劃中，潛在選址可能在阿根廷或哥倫比亞。

當地時間8月27-29日，拉美地區影響力最大的光伏行業盛會Intersolar南美展將在巴西聖保羅舉辦，天合跟蹤將攜全新升級的開拓者1P智能跟蹤解決方案重磅亮相。

SOURCE 天合跟蹤