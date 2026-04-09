Trinta anos de inovação e a glória de um título: Lexar lança produtos em parceria com a AFA no Centro de Treinamento da seleção argentina

EZEIZA, Argentina, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Lexar, marca líder global em soluções de memória e armazenamento, realizou hoje um evento de lançamento para canais e mídia no Centro de Treinamento da AFA "Lionel Andrés Messi", na Argentina. Realizado pela Lexar em colaboração com a Associação do Futebol Argentino (AFA), o evento marcou a estreia global de três produtos de edição limitada com a marca conjunta Lexar x AFA.

Valores compartilhados: onde o desempenho encontra o espírito campeão

Como Parceira Global Oficial de Armazenamento da AFA, a Lexar vê uma forte conexão entre os valores que definem o esporte de primeira classe e aqueles que moldaram a marca por três décadas: desempenho, confiabilidade, paixão e busca pela excelência. Para a Lexar, o legado de glória e determinação da AFA reflete os mesmos padrões elevados que a empresa aplica há muito tempo às suas soluções de armazenamento.

O cenário do evento tornou essa conexão especialmente significativa. Realizado no Centro de Treinamento "Lionel Andrés Messi", o lançamento carregou um peso simbólico que foi além de uma apresentação de produto típica. Para a Lexar, não foi apenas uma oportunidade de apresentar nova tecnologia, mas também um tributo ao espírito de proteger o que mais importa. Assim como a Seleção Argentina luta para preservar cada momento de glória em campo, a Lexar está comprometida em salvaguardar as memórias valiosas de criadores, profissionais e fãs no mundo digital.

Produtos Lexar x AFA de edição limitada são revelados

No evento, a Lexar apresentou três produtos de edição limitada com a marca AFA que combinam tecnologia de armazenamento com o espírito e a cultura do futebol:

SSD Portátil Lexar SL500: combina um design ultrafino com velocidades de até 2000MB/s , entregando uma experiência de transferência de "nível campeão" para criadores profissionais.

combina um design ultrafino com velocidades de até , entregando uma experiência de transferência de "nível campeão" para criadores profissionais. SSD Portátil Lexar AIR: ultraleve, com apenas 19g, projetado para a geração mais jovem que valoriza a portabilidade e deseja carregar suas paixões para qualquer lugar com facilidade.

ultraleve, com apenas 19g, projetado para a geração mais jovem que valoriza a portabilidade e deseja carregar suas paixões para qualquer lugar com facilidade. Pen Drive Lexar D500 USB 3.2: com seu design clássico de interface dupla e velocidades de gravação de até 400MB/s, o D500 permite a transferência contínua de arquivos entre dispositivos.

30 anos de inovação: de pioneira do setor a marca global

O lançamento ocorre no momento em que a Lexar celebra seu 30º aniversário em 2026. Desde sua fundação em 1996, a empresa permanece guiada por seus valores centrais de profissionalismo, inovação e serviço. Nas últimas três décadas, a Lexar cresceu de pioneira nos padrões de cartões de memória para uma marca líder global que atende a mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo.

"A Argentina sempre foi um mercado estratégico fundamental para a Lexar na América Latina", disse Luis Valladares, Gerente Geral da Lexar LATAM. "Escolher retornar aqui em um marco tão importante não reflete apenas nosso compromisso de longo prazo com o mercado local, mas também demonstra nossa determinação em construir conexões emocionais mais profundas com parceiros de canal e consumidores locais."

Olhando para o futuro: Lexar compartilha sua visão central de armazenamento para IA

Como parte do evento de 30º aniversário, a Lexar também compartilhou sua visão voltada para o futuro para o AI Storage Core. À medida que a computação de IA se desloca cada vez mais da nuvem para a borda, a Lexar foca em viabilizar fluxos de trabalho de IA de próxima geração por meio de arquiteturas de armazenamento construídas em torno de alto desempenho, alta confiabilidade e alta flexibilidade. O objetivo é ajudar a otimizar a forma como grandes modelos de linguagem são carregados e como trabalham juntos em futuros ambientes impulsionados por IA.

Fortalecendo o futuro por meio da inovação e do engajamento local

Ao entrar em sua quarta década, a Lexar afirmou que continuará trabalhando em estreita colaboração com parceiros estratégicos, incluindo a AFA, enquanto avança na inovação de produtos e aprofunda sua presença nos mercados locais. Por meio desses esforços, a empresa visa entregar uma experiência de marca mais forte em toda a América Latina e no mundo — uma que combine expertise técnica, inovação e conexões mais próximas com usuários e parceiros.

Sobre a Lexar

Fundada na Califórnia em 1996, a Lexar passou os últimos 30 anos entregando soluções de armazenamento confiáveis e de alto desempenho para criadores de imagens, usuários profissionais e gamers. Hoje, a rede de vendas da marca abrange mais de 100.000 parceiros de canal em seis continentes, atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 70 países. Seu portfólio premiado inclui cartões de memória, unidades de estado sólido (SSDs), DRAM e produtos de armazenamento portátil, ajudando usuários em todo o mundo a impulsionar suas vidas digitais. Para obter mais informações, acesse Lexar LATAM e siga @lexar_latam.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951826/image_5029542_6876719.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2498763/Lexar_Logo.jpg

FONTE Lexar