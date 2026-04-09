Treinta años de innovación se encuentran con la gloria del campeonato: Lexar lanza productos co-brandeados con la AFA en el Predio de la AFA

EZEIZA, Argentina, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, marca líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, celebró hoy un evento de lanzamiento para canales y medios en el Predio de la AFA "Lionel Andrés Messi", en Argentina. Organizado por Lexar en colaboración con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el evento marcó el debut mundial de tres productos de edición limitada co-brandeados Lexar x AFA.

Valores compartidos: donde el rendimiento se encuentra con el espíritu campeón

Como Socio Global Oficial de Almacenamiento de la AFA, Lexar reconoce una fuerte conexión entre los valores que definen al deporte de élite y aquellos que han guiado a la marca durante tres décadas: rendimiento, fiabilidad, pasión y búsqueda de la excelencia. Para Lexar, el legado de gloria y determinación de la AFA refleja los mismos altos estándares que la compañía ha aplicado históricamente a sus soluciones de almacenamiento.

El lugar elegido para el evento dio un significado aún más especial a esta conexión. Realizado en el Predio "Lionel Andrés Messi", el lanzamiento adquirió un valor simbólico que fue más allá de una simple presentación de productos. Para Lexar, no se trató únicamente de mostrar nueva tecnología, sino también de rendir homenaje al espíritu de proteger lo que más importa. Así como la Selección Argentina lucha por preservar cada momento de gloria dentro del campo de juego, Lexar está comprometida con resguardar los recuerdos valiosos de creadores, profesionales y fanáticos en el mundo digital.

Presentación de los productos edición limitada Lexar x AFA

Durante el evento, Lexar presentó tres productos co-brandeados con la AFA en edición limitada, que combinan la tecnología de almacenamiento con el espíritu y la cultura del fútbol:

Lexar SL500 Portable SSD: Combina un diseño ultraplano con velocidades de hasta 2000 MB/s, ofreciendo una experiencia de transferencia de nivel profesional para creadores de contenido.

Combina un diseño ultraplano con velocidades de hasta 2000 MB/s, ofreciendo una experiencia de transferencia de nivel profesional para creadores de contenido. Lexar AIR Portable SSD: Con un peso ultra ligero de solo 19 g, está diseñado para las nuevas generaciones que priorizan la movilidad y quieren llevar sus pasiones a cualquier lugar con total facilidad.

Con un peso ultra ligero de solo 19 g, está diseñado para las nuevas generaciones que priorizan la movilidad y quieren llevar sus pasiones a cualquier lugar con total facilidad. Lexar D500 USB 3.2 Flash Drive: Gracias a su clásico diseño de doble interfaz y velocidades de escritura de hasta 400 MB/s, el D500 permite transferir archivos sin interrupciones entre todo tipo de dispositivos.

30 años de innovación: de pionero de la industria a marca global

Este lanzamiento coincide con el 30.º aniversario de Lexar en 2026. Desde su fundación en 1996, la compañía se ha guiado por sus valores fundamentales de profesionalismo, innovación y servicio. A lo largo de estas tres décadas, Lexar ha evolucionado desde ser uno de los pioneros en los estándares de tarjetas de almacenamiento hasta convertirse en una marca global líder que presta servicio a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo.

"Argentina siempre ha sido un mercado estratégico clave para Lexar en América Latina", afirmó Luis Valladares, General Manager de Lexar LATAM. "Elegir volver aquí en un momento tan importante no solo refleja nuestro compromiso de largo plazo con el mercado local, sino que también demuestra nuestra determinación de construir vínculos emocionales más profundos con los socios del canal y los consumidores locales".

Mirando hacia el futuro: Lexar comparte su visión de AI Storage Core

Como parte del evento por el 30.º aniversario, Lexar también compartió su visión de futuro sobre AI Storage Core. A medida que la computación de IA evoluciona cada vez más desde la nube hacia el edge, Lexar se enfoca en habilitar los flujos de trabajo de próxima generación a través de arquitecturas de almacenamiento basadas en alto rendimiento, alta fiabilidad y gran flexibilidad. El objetivo es optimizar la forma en que los modelos de lenguaje de gran escala se cargan y colaboran en futuros entornos impulsados por IA.

Fortaleciendo el futuro a través de la innovación y el compromiso local

Al iniciar su cuarta década, Lexar afirmó que continuará trabajando estrechamente con socios estratégicos, incluida la AFA, al mismo tiempo que impulsa la innovación de productos y profundiza su presencia en los mercados locales. A través de estos esfuerzos, la compañía busca ofrecer una experiencia de marca más sólida en América Latina y en todo el mundo, combinando experiencia técnica, innovación y una conexión más cercana con usuarios y socios.

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años ofreciendo soluciones de almacenamiento fiables y de alto rendimiento para creadores de imagen, usuarios profesionales y gamers. Actualmente, la red comercial de la marca abarca más de 100.000 socios de canal en seis continentes, dando servicio a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su portafolio galardonado incluye tarjetas de memoria, unidades de estado sólido (SSD), DRAM y productos de almacenamiento portátil, ayudando a usuarios de todo el mundo a potenciar su vida digital. Para más información, visite Lexar LATAM y siga la cuenta @lexar_latam.

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FUENTE Lexar