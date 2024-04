TUMI AMPLIA PARCERIA COM 1% FOR THE PLANET, COMPROMETENDO 1% DAS VENDAS GLOBAIS DA COLEÇÃO 19 DEGREE PARA APOIAR CAUSAS AMBIENTAIS EM 2024

"Estamos entusiasmados com o fato de a TUMI estar aumentando seu compromisso como membro do 1% for the Planet com sua adesão à linha de produtos 19 Degree Collection", disse Kate Williams, CEO da 1% for the Planet. "A sua expansão global irá gerar um impacto significativamente maior. A TUMI reconhece que agora é o momento de agir pelo nosso planeta e estamos muito gratos por sermos seus parceiros na filantropia estratégica."

A TUMI está comprometida em preservar a beleza do nosso planeta, criando produtos feitos para durar e incorporando materiais reciclados sempre que possível. A coleção 19 Degree é confeccionada com policarbonato reciclado e tecidos PET reciclados pós-consumo e cresceu e se tornou uma das coleções mais queridas da TUMI.

"Na TUMI, nos preocupamos profundamente em criar produtos de forma consciente e usar materiais que honrem o planeta", disse Jill Krizelman, vice-presidente sênior de marketing e comércio eletrônico da TUMI. "1% for the Planet faz um trabalho incrível ajudando a proteger os belos lugares da Terra e estamos muito orgulhosos de continuar a apoiar esta organização globalmente em 2024."

Para obter mais informações sobre 1% para o Planeta, visite www.onepercentfortheplanet.org. Compre a coleção 19 Degree disponível nas lojas TUMI e TUMI.com em todo o mundo.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI vem criando itens essenciais de luxo para negócios, viagens e desempenho de classe mundial, projetados para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento . Combinando funcionalidade impecável com um espírito criativo, estamos empenhados em ser um parceiro para toda a vida de todos aqueles que fazem e acontecem em busca de suas paixões. Para saber mais sobre a TUMI, visite TUMI.com.

TUMI e o logotipo TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Cerca de 1% for the Planet

1% for the Planet é uma organização global que existe para garantir que nosso planeta e as gerações futuras prosperem. Atuamos como um parceiro de responsabilidade para empresas que apoiam parceiros ambientais através de adesão anual. Tornamos as doações ambientais fáceis e eficazes por meio de consultoria de parcerias, narrativas de impacto e certificação de terceiros.

Iniciado em 2002 por Yvon Chouinard, fundador da Patagonia, e Craig Mathews, fundador da Blue Ribbon Flies, nossos membros doaram milhões a parceiros ambientais. Hoje, 1% for the Planet rede global consiste em milhares de empresas e parceiros ambientais que trabalham para um futuro melhor.

Procure nosso logotipo para comprar para o planeta, saiba mais e inscreva-se em onepercentfortheplanet.org

