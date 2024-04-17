TUMI توسع شراكتها مع مؤسسة 1% FOR THE PLANET، وتلتزم بنسبة 1 ٪ من مبيعات مجموعة 19 DEGREE العالمية لدعم الأسباب البيئية في 2024

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Tumi, Inc.

17 أبريل, 2024, 16:00 AST

ويعزز هذا الالتزام المتجدد شراكة TUMI الإقليمية الحالية مع 1% FOR THE PLANET

نيويورك، 17 أبريل، 2024 -- /PRNewswire/ أعلنت اليوم العلامة التجارية الدولية للسفر وأسلوب الحياة TUMI عن شراكتها الموسعة مع 1% FOR THE PLANET، المنظمة العالمية التي تربط النقود والفاعلين لتسريع العطاء البيئي الذكي. تلتزم TUMI على مستوى العالم بالتبرع بنسبة 1٪ من مبيعات العلامة التجارية مجموعة 19 DEGREE في البولي كربونات إلى المنظمات غير الربحية البيئية التي تم التحقق منها ضمن شبكة 1% for the Planet العالمية، مما يمثل أول شراكة خيرية للعلامة التجارية على نطاق عالمي.

قال Kate Williams، الرئيس التنفيذي لـ 1% for the Planet: "نحن سعداء لأن TUMI تنمي التزامها كعضو في 1% for the Planet من خلال عضويتهم في خط منتجات مجموعة 19 Degree". "سيؤدي توسعهم العالمي إلى تأثير أكبر بكثير، حيث تدرك TUMI أن الوقت قد حان الآن للتحرك من أجل كوكبنا، ونحن ممتنون جدًا لكوننا شريكهم في العمل الخيري الاستراتيجي."

تلتزم TUMI بالحفاظ على جمال كوكبنا من خلال صنع منتجات مصممة لتستمر ومن خلال دمج المواد المعاد تدويرها كلما أمكن. صُممت مجموعة 19 Degree باستخدام البولي كربونات المعاد تدويرها وأقمشة البوليستر PET المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، وقد نمت لتصبح واحدة من أكثر المجموعات المحبوبة في TUMI.

وقال Jill Krizelman، نائب الرئيس الأول للتسويق والتجارة الإلكترونية في TUMI "نهتم بشدة في TUMI، بصنع المنتجات بعقلانية واستخدام المواد التي تحترم كوكبنا"، "إن مؤسسة 1% for the Planet تقوم بعمل لا يصدق للمساعدة في حماية الأماكن الجميلة للأرض، ونحن فخورون للغاية بمواصلة دعمنا لهذه المنظمة على مستوى العالم في عام 2024".

لمزيد من المعلومات حول 1% for the Planet، يرجى زيارة .www.onepercentfortheplanet.org اشتري مجموعة 19 Degree المتوفرة في متاجر TUMI أو من خلال موقع TUMI.com حول العالم.

نبذة عن شركة TUMI

منذ عام 1975 تعمل شركة TUMI على ابتكار منتجات أساسية بمستوى عالمي للأعمال والسفر والرفاهية مصممة لتحسين جميع جوانب الحياة أثناء التنقل وتبسيطها وتجميلها، ونلتزم بدورنا كشريك دائم تجاه محبي وصناع التنقل بتحسين جودة الرحلات سعيًا وراء تحقيق شغفهم من خلال توفير منتجات تجمع ما بين الأداء الوظيفي المثالي وروح الإبداع. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضل بزيارة TUMI com.

شركة TUMI وشعار TUMI هي علامات تجارية مسجلة لصالح Tumi المحدودة و© 2024 Tumi المحدودة.

نبذة عن 1% for the Planet

1% for the Planet هي مؤسسة عالمية موجودة لضمان ازدهار كوكبنا والأجيال القادمة. نعمل كشريك للمرجعية المحاسبية للشركات التي تدعم الشركاء البيئيين من خلال العضوية السنوية. نحن نجعل العطاء البيئي سهلًا وفعالًا من خلال استشارات الشراكة وقصص الأثَر وشهادات الطرف الثالث.

بدأت المؤسسة في عام 2002 من قبل Yvon Chouinard، مؤسس Patagonia، وCraig Mathews، مؤسس Blue Ribbon Flies، وقد أعطى أعضاءنا الملايين للشركاء البيئيين، وأصحبت اليوم، شبكة 1% for the Planet العمالية تتكون من الآلاف من الشركات والشركاء البيئيين الذين يعملون من أجل مستقبل أفضل.

ابحث عن شعارنا للشراء من أجل كوكبا لأرض، وتعلم المزيد، وانضم إلى onepercentfortheplanet.org 

جهات الاتصال الإعلامية لشركة TUMI
Alexandra Gillis
مسؤول العلاقات العامة العالمية ومدير التواصل في TUMI
[email protected] 

Hailey Hauldren
SHADOW
[email protected] 

للتواصل الإعلامي مع 1% for the Planet:
فريق العلامة التجارية والتسويق، 1% for the Planet
[email protected]
رقم المكتب: 802-861-0460

 

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2379617/SS24_Social_CropsSS24_Seasonal_19D_INTL_EXP_4_WHEEL_CO_BLACK_GREY__SLATEBLUE_MAUVE_TEXTURE_1187_v5_C.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

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