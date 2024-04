TUMI rozšiřuje partnerství s organizací 1% for the Planet a zavazuje se v roce 2024 věnovat jedno procento z globálního prodeje kolekce 19 Degree na životní prostředí

„Nesmírně nás těší, že společnost TUMI rozšiřuje svůj závazek člena 1% for the Planet o členství produktové řady 19 Degree Collection," uvedla generální ředitelka 1% for the Planet Kate Williamsová. „Jejich globální expanze přinese mnohem větší dopad. Značka TUMI si uvědomuje, že je čas konat ve prospěch naší planety, a my jsme vděční, že můžeme být v této strategické filantropii jejím partnerem."

Společnost TUMI usiluje o zachování krásy naší planety vytvářením produktů s dlouhou výdrží, v nichž při každé vhodné příležitosti uplatňuje recyklované materiály. Kolekce 19 Degree, která je vyrobena z recyklovaného polykarbonátu a recyklovaných PET tkanin, se stala jednou z nejoblíbenějších kolekcí TUMI.

„Ve společnosti TUMI důsledně dbáme na ohleduplnou produkci našich výrobků a využívání materiálů šetrných k planetě," vysvětlila senior viceprezidentka společnosti TUMI pro marketing a e-obchod Jill Krizelmanová. „1 % for the Planet odvádí neuvěřitelnou práci při ochraně krásných koutů naší Země a my jsme velmi hrdí na to, že tuto organizaci můžeme globálně podpořit i v roce 2024."

Další informace o organizaci 1 % for the Planet najdete na adrese www.onepercentfortheplanet.org . Kolekci 19 Degree Collection lze zakoupit v obchodech TUMI a celosvětově také na TUMI.com.

O společnosti TUMI

Společnost TUMI vytváří od roku 1975 světově vyhlášené, luxusní funkční doplňky pro svět podnikání a cestování s cílem obohatit, usnadnit a zpříjemnit všechny aspekty života na cestách. Její produkty v sobě spojují dokonalou funkčnost s nápaditostí, díky nimž je celoživotním partnerem odvážných osobností, které jsou neustále v pohybu a nic je nemůže zastavit. Další informace o společnosti TUMI naleznete na stránkách TUMI.com .

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

O 1% for the Planet

Globální organizace 1% for the Planet si klade za cíl zajistit rozkvět naší planety i budoucích generací. Vystupujeme jako odpovědný partner pro podniky, které prostřednictvím svého ročního členství podporují partnerské organizace v oblasti životního prostředí. Díky partnerskému poradenství, komunikaci dopadů a certifikaci třetích stran usnadňujeme a zefektivňujeme ekologické dárcovství.

Od roku 2002, kdy organizaci společně založili Yvon Chouinard (zakladatel společnosti Patagonia) a Craig Mathews (zakladatel Blue Ribbon Flies), věnovali naši členové svým ekologickým partnerům společně miliony. Dnes tvoří globální síť 1% for the Planet tisíce podniků a ekologických partnerů, kteří všichni přispívají k lepší budoucnosti.

Hledejte na výrobcích naše logo a podpořte svými nákupy ochranu naší planety. Více informací a možnost připojit se najdete na adrese onepercentfortheplanet.org.

