TUMI CONVIDA VOCÊ A "GIFT JOY" NESTA ÉPOCA FESTIVA

À medida que a TUMI conclui seu marco de 50º aniversário, a marca celebra seu legado por meio de uma paleta impressionante de preto e TUMI Red - sua assinatura Pantone, um símbolo duradouro de força e propósito. Presente em algumas das peças mais icônicas da marca nas coleções Alpha, Alpha Bravo, Voyageur e 19 Degree Aluminum, essas cores celebram o legado da TUMI enquanto sinalizam sua contínua evolução: ousada, resiliente e feita para a jornada que está por vir.

A cor Vermelho e Preto é apresentada em algumas das peças mais icônicas da TUMI, reimaginadas para a temporada com detalhes refinados e um senso de estilo vibrante. Os destaques incluem a Celina Backpack, Celina Mini Backpack, Dey Trunk Crossbody, Just In Case™ Tote, Double Expansion Satchel, Packable Backpack e Essential Tote — cada uma refletindo a atenção meticulosa da TUMI aos detalhes e seu compromisso com a beleza funcional, projetadas para viajar com elegância e durar muito além das festas.

Dando continuidade à celebração do artesanato, a coleção 19 Degree Aluminum oferece uma seleção de presentes premium que incorporam design atemporal e sofisticação duradoura. Do International Carry-On ao Estojo para Charutos, Estojo para Óculos e Espelho Compacto, cada peça reflete a busca da TUMI por precisão e beleza — criadas para quem aprecia arte e design na mesma medida.

Em breve, diretamente do universo da coleção 19 Degree, o Conjunto de Bar 19 Degree Aluminum é um presente luxuoso para quem tem gosto refinado, estendendo o icônico código de design 19 Degree da TUMI para momentos importantes em casa. Cuidadosamente elaborado para o anfitrião moderno, o conjunto esculpido em alumínio inclui tudo o que é necessário para preparar o coquetel perfeito — acompanhado de cartões de receita personalizados da TUMI — e reflete a missão da marca de estar presente em todos os momentos da jornada de seus clientes.

"Durante as festas, adoro encontrar presentes que tragam alegria e propósito genuínos para as pessoas em minha vida", disse Victor Sanz, diretor criativo da TUMI. "Os melhores presentes se encaixam perfeitamente na vida cotidiana — acompanhando você do trabalho à viagem para casa — e são tão expressivos para presentear quanto para usar muito depois do fim da temporada."

Para ele, a coleção Arrivé oferece designs marcantes como a Barker Backpack Grande e a Larson Backpack Média, definidas por detalhes em fibra de carbono polida e precisão inspirada no setor automotivo. Complementando essas peças estão os estilos artesanais em couro da coleção Harrison — como a Gregory Sling, Warren e as Griffen Flap Backpacks na tonalidade Burnished Wine Ombré, uma técnica de acabamento manual que confere a cada peça profundidade tonal e caráter únicos.

Para ela, a coleção Olas transmite uma sensação de elegância natural, combinando design moderno com sofisticação atemporal. Ao lado dela, a coleção Agent incorpora luxo versátil — criada para mulheres que se movem perfeitamente da mesa para o jantar com um estilo polido e proposital. Complementando o espírito da temporada, a coleção Belden apresenta o Estojo para Joias, Porta-Passaporte com Zíper e Carteira com Corrente em Prata Metálica — presentes que trazem um brilho sazonal projetado para durar muito além das festas.

A personalização e a aplicação de monogramas desempenham um papel importante nesta temporada, refletindo a crença da TUMI de que o verdadeiro luxo está nos detalhes. Os serviços personalizados de monogramas transformam acessórios de viagem e estilo de vida em lembranças duradouras. Cada marca de personalização reflete identidade e propósito — um toque final que transforma o design funcional em algo profundamente pessoal, feito para acompanhar quem o recebe em cada passo da jornada.

De novos horizontes a reencontros festivos, toda jornada começa com um presente TUMI. Descubra a coleção completa nas lojas e online em TUMI.com, e acompanhe @TUMITravel para se inspirar durante toda a temporada.

